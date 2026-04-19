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桃園市機車公會新卸任理事長交接　黃金助榮任第21屆理事長

▲桃園市機車公會理事長交接　

▲桃園市機車公會新卸任理事長交接。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市機車商業同業公會理監事聯席會議暨理事長交接，19日於中壢區水悅莊園舉行；由市長張善政監交，卸任理事長蔡同閔將印信交接給新任理事長黃金助。張善政表示，機車公會會員數逾千人，是市府推動運具電動化的重要夥伴，市府將持續攜手產業，加速低碳轉型，打造宜居永續城市。

張善政指出，桃園市電動機車補助規模居六都之冠，市府公務機車電動化已逾1,500輛，亦為六都最高；目前電動機車占比為六都第二、全國第三，顯示市府與產業協力推動已具成效。為持續加速轉型，市府今年更率全國之先推出機車行銷售補助措施，強化業者參與動能。

▲桃園市機車公會理事長交接　

▲桃園市機車公會新卸任理事長交接。（圖／市府提供）

經發局表示，為達成淨零轉型目標，市府積極推動運具電動化，除補助民眾汰舊換新外，亦首創機車行銷售獎勵機制，每輛電動機車提供500元補助，強化第一線業者參與誘因。目前桃園市燃油機車約130萬輛，透過政策引導與產業合作，逐步提升電動機車占比，加速交通運具低碳化進程。

包括：立法委員呂玉玲、涂權吉、桃園市議會議長邱奕勝、市議員魏筠、市府環保局長顏己喨、工策會執行長王智弘、桃園市機車公會第21屆理事長黃金助、第20屆榮譽理事長蔡同閔及桃園市商業會理事長范揚淇等均一同出席。

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