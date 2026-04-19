嘉華中學老樹倒木製成「三好」紀念品　贈傑出校友與退休師長

▲嘉華中學陳俊榤校長（前排左三）親製「記憶紀念品」致敬榮退師長與校友 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市私立嘉華中學校園內近日洋溢溫馨氣息。校長陳俊榤發揮創意與永續精神，將校園內因風雨倒下的老樹化腐朽為神奇，親自規劃打造為獨一無二的「校園記憶紀念品」。這份厚禮不僅贈予傑出校友，更特別藉此深切感念多位投身教育、奉獻青春的榮退師長，象徵教育精神如老樹般紮根茁壯、薪火相傳。

紀念品的素材取自校內傾倒的龍柏與桃花心木。陳俊榤校長表示，這些老樹與資深老師一樣，數十載來默默守護學子成長，不捨老樹因災害消失，遂委請職人將樹幹精製加工。圓形龍柏刻有「嘉華」校徽，底座則選用質地堅實的桃花心木，並鐫刻「做好事、說好話、存好心」。陳校長指出，退休老師們春風化雨的奉獻，正如老樹散發的醇厚木香，即便卸下教職，其影響力依然深遠。

受贈者中，編號「001」紀念品由民國 67 年畢業的傑出校友、嘉義市警察局局長陳明君獲得。陳局長在黃露慧議員推薦下與昔日榮退師長聚首，接過這份沉甸甸且具備自然紋理的紀念品時深受觸動，感謝母校對師生情誼的重視。

嘉華中學校友會強調，陳俊榤校長的這項創舉結合了環境教育與尊師重道，每一塊紀念品的年輪都是唯一的時光印記，象徵著師長與校友在嘉華共同編織的青春回憶，將這份榮耀永恆珍藏。