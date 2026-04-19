台東擴大查緝施肥異味　再查獲違規農地將依法裁罰

▲台東環保局重申施肥須落實覆土管理。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

針對近期台東市區周邊農地施肥異味問題，台東縣環境保護局持續擴大稽查力度。繼18日夜間稽查及19日上午由局長黃權煒親自帶隊查察後，稽查小組於19日中午再於中華大橋下方區域查獲一處約5公頃違規施肥農地，已依法開立限期改善通知，並將進行裁罰，展現嚴格執法決心。

環保局表示，稽查行動持續鎖定異味熱點區域，19日上午由局長帶隊再次前往前一日通報地點，確認改善情形並檢視可能污染來源。下午稽查人員分組進行全面巡查時，於中華大橋下發現農地散發明顯異味，經現場查證，確認為農民於前一日施灑有機肥料後，未依規定進行覆土或覆蓋處理，導致肥料發酵產生惡臭隨風擴散，影響市區空氣品質。

環保局指出，該行為已違反相關規定，除當場要求行為人立即採取覆土或遮蔽措施外，並依《廢棄物清理法》規定辦理裁處，處新台幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。後續將持續派員複查，若未依期限改善，將採按日連續處罰，以確保污染行為確實改善。

環保局強調，施肥為農業必要作業，但仍須兼顧環境衛生與公共利益，呼籲農民應落實覆土及相關防制措施，避免異味外洩影響周邊居民生活品質。

同時也呼籲民眾，如發現環境異味或疑似污染情形，可撥打免付費專線0800-066-666、環保局專線（089）221999或1999縣民服務專線，亦可透過「公害報報」APP及網路陳情系統通報，共同維護良好生活環境。

環保局表示，未來將持續結合科技監測與高強度稽查作為，全面掌握污染源頭，強化空氣品質管理，確保台東環境品質穩定，維護居民健康與生活品質。