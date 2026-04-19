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關山鎮天后宮５月遶境　警召開協調會強化交管措施

▲關山警提前部署交通疏導與安全維護。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山警提前部署交通疏導與安全維護。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為確保關山媽祖遶境活動順利進行，台東縣警察局關山分局於17日下午在關山鎮天后宮召開活動協調會，邀集廟方、消防單位及各參與陣頭負責人共同與會，針對遶境路線、隊伍動線及安全維護等重點進行討論並達成共識，展現警民合作維護活動秩序的決心。

關山分局表示，本次媽祖遶境活動將於5月10日舉行，為地方年度重要宗教盛事，預期吸引大量信眾及觀光人潮參與。為維持交通順暢及公共安全，會中已規範遶境隊伍行經台9線等主要幹道時，全面禁止設置臨時壇位，避免影響車流通行。

警方指出，活動期間將依既定勤務規劃，在重要路口及人潮聚集處加強交通疏導與安全維護，並結合民力協助執行相關勤務，確保活動流程順暢有序。

關山分局強調，「法律無假期」，即使在宗教慶典期間，交通及治安相關規定仍須嚴格遵守。針對遶境常見交通違規情形，如未戴安全帽等，警方將採取「事前蒐證、事後舉發」方式辦理，兼顧活動進行與執法公平性；對於任何影響公共秩序之暴力行為，將採零容忍態度，依法逮捕並嚴辦，絕不寬貸。

警方進一步表示，遶境活動不僅展現宗教文化特色，也是地方凝聚向心力的重要時刻，呼籲參與民眾配合現場指揮，遵守相關規定，並注意自身及他人安全，共同營造安全、祥和的活動環境。

關山分局表示，未來將持續與廟方及相關單位保持密切聯繫，滾動式檢討勤務規劃，透過警民合作，確保本次關山媽祖遶境活動順利圓滿，展現地方良好治安與文化風貌。

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