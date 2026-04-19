水下切割釀氣爆奪命！台南工程負責人過失致死判2月　緩刑2年

▲台南安南區喀麥隆籍貨船「多芬號（DOLPHIN）」船體移除工程發生氣爆意外，徐姓工人遭波及身亡，法院判廖姓負責人過失致死罪 2月，緩刑2年。（照片翻攝自交通部航港局官網）

記者林東良／台南報導

台南安南區2025年發生一起重大工安意外，一名工人在船體拆解作業中遭氣爆波及身亡，台南地院審理後認定，工程廖姓負責人未落實職業安全衛生管理義務，導致憾事發生，依過失致死罪判處有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

判決資料指出，廖姓男子為一家海事工程有限公司負責人，於2025年4月8日下午，在安南區青草崙海岸進行喀麥隆籍貨船「多芬號（DOLPHIN）」船體移除工程，安排徐姓工人從事水下切割作業。

然而，廖男身為雇主，本應落實作業安全規範，包括事前清除船艙內柴油、檢測是否存在可燃性氣體、規劃安全切割流程及設置必要防護設備等，但卻未確實執行。

當日下午3時50分許，徐姓工人進入船艙作業時，因柴油油氣外洩引發氣爆，當場遭爆炸波及，造成胸腹部鈍傷並在水中昏迷溺水，經送醫搶救仍於同日下午5時25分不治身亡。

台南地院審理時指出，被告已坦承犯行，且相關證人證述、醫療診斷、相驗報告及職災檢查資料均可佐證事發經過，認定犯罪事實明確。法官審酌，廖男未善盡雇主應有的安全管理責任，導致工人喪命，情節重大；但考量其犯後坦承犯行，並已與死者家屬達成和解並取得原諒，且無重大前科，認其有悔意，最終量處有期徒刑2月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

判決也指出，本案同時涉及違反職業安全衛生法，但因與過失致死罪屬想像競合，依法從重以過失致死罪論處。