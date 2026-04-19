神明欽點接棒！嘉義天巍宮少年宮主張家豪　創意翻轉宮廟文化祭

▲神明欽點「30世代」接棒！嘉義天巍宮少年宮主張家豪，用創意翻轉宮廟文化 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

傳統信仰也能展現青春朝氣！嘉義天巍宮19 日於嘉義市文化公園諸羅廣場隆重舉辦首屆「帝爺公親子文化祭」。這場活動最引人注目之處，在於主辦團隊的核心成員多為平均年齡僅 30 歲的青年，由宮主張家豪領軍，攜手家人與好友帶上孩子，要讓莊嚴的宮廟文化轉化為充滿溫馨與歡笑。現場冠蓋雲集，包含民政處副處長黃浩君、市議員傅大偉及東區市議員擬參選人柯莉絲汀均親自出席盛會，與市民同樂，共同見證宗教文化年輕化的新篇章。

▲帝爺公神像供民眾膜拜。（圖／記者翁伊森攝）

天巍宮宮主張家豪不僅是團隊的領航者，更是帝爺公（玄天上帝）的乩身。長年以來，他在侍奉神明的過程中，深切感受到帝爺公對周遭信眾與鄰里的護佑。為了將這份平安的力量與傳統文化傳遞給下一代，張家豪決定發揮年輕人的創意，號召身邊這群同樣熱血的「30世代」團隊，策劃了這次的文化祭，希望讓家長與孩子在親近神明的同時，也能深度理解傳統信仰的內涵。

▲父母帶小朋友現場體驗擲筊文化。（圖／記者翁伊森攝）

本次「帝爺公親子文化祭」精心設計了一系列不間斷的精彩環節。活動將由莊嚴的祝壽祭典拉開序幕，隨後親子體驗擲筊，以及進入「說故事」環節，帶領孩子進入帝爺公的神話世界，聽聞精彩的神劍傳說；接著透過「親子彩繪」活動，讓孩子發揮創意，畫出心中守護神的身影。

活動下午更準備了包含 18 題互動問答的趣味遊戲，讓大小朋友在競賽中加深對傳統文化的認識。張家豪強調，希望透過這種寓教於樂的方式，讓孩子對宮廟文化的印象不再只是煙霧繚繞，而是充滿故事與溫度的文化根基。

▲嘉義天巍宮少年宮主張家豪(前排左一)神明欽點「乩身」，帶家人朋友推廣帝爺公宗教文化 。（圖／記者翁伊森攝）

天巍宮長期秉持服務宗旨，除了大型活動，平時每週三晚間 7 點亦定期提供公事與諮詢服務。最令信眾推崇的是，宮主張家豪堅持諮詢服務「不收費用」，致力於解決民眾生活中的難題。這份純粹的信仰初心，不僅深受在地鄰里支持，影響力更遠播海外，吸引來自美國、澳門、泰國與日本等地的信眾跨海尋求心靈寄託。

▲嘉義市東區市議員參選人柯莉絲汀(圖右二)到場陪同孩子畫出心目中的帝爺公 。（圖／記者翁伊森攝）

▲小朋友現場體驗七星劍。（圖／記者翁伊森攝）