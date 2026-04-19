瓦拉米失聯婦人找到了！警消搜救9天　7.5K深谷尋獲遺體

▲70歲失聯婦人遺體終於在搜救第9天被尋獲。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

八通關越嶺道東段瓦拉米步道70歲陳姓女山友11日失聯，在花蓮警消持續搜救9天後，終於在步道7.5K處找到遺體。搜救人員以人力搬運方式將婦人遺體搬運下山。

這支6人隊伍登瓦拉米步道，其中70歲陳姓女山友11日在步道約11.4公里處，與隊伍短暫分開後失聯。花蓮縣消防局接獲失聯報案後聯合警察局、林業署、玉山國家公園管理處、中華民國山難救助協會東區搜救委員會及各界專業民力共數十名搜救隊員，持續執行搜救行動。

花蓮消防局第三大隊搜救期間曾針對熱區封鎖搜索，鎖定最後已知位置11.4K（滑坡落石區）、周邊9.5K至12K的邊坡、溪溝及植被茂密處進行地毯式清查。

▲搜救人員以人力將婦人遺體搬運下山。

此外，搜救隊利用無人機進行深谷監測，搭配地面特搜人員與高級救護技術員，確保一旦接觸失聯者即可展開即時救命處置。但搜救行動持續了8天仍一無所獲。

4月19日花蓮警消及民間救難大隊在搜救的第9天，再投入數十人前往山區搜救，終於在19日下午在步道7.5K處深谷尋獲婦人遺體。

救援警消表示，婦人身上有多處摔傷，詳細死因將交由警方深入查明。

瓦拉米步道全長約13.6公里（單程），全線走完來回需約8至10小時，若僅走前段至熱門的「佳心」處（單程4.5公里），約需4小時來回，是較輕鬆的健行路線，7K之後需要申請「入園許可」。搜救人員在7.5K處找到遺體。

