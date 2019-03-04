3月底出訪大陸沿岸大城　韓國瑜：經濟性行程多多益善

▲韓國瑜月底訪陸，希望以經濟性行程為主。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市政府兩岸小組4日舉辦首次會議，開議重點仍以農漁產外銷、經貿交流以及招攬觀光攝為主，預計在3月底出訪大陸的行程差不多都已經「定案」，最主要仍以農漁產訂單為主，至於官方交流目前僅止於接待，希望政治性「越低越好」，經濟性的行程「多多益善」。

韓國瑜說，首次舉辦的兩岸小組會議中，有4位分別來自深圳、廈門、上海的台商會會長，將第一手的經貿訊息分享出來，讓日後在擬定相關策略有更多的參考依據，至於外交部長吳釗燮表示，星馬行高雄市政府未曾提出官方申請，韓國瑜特別澄清「星馬行以商業性考量為主」，不過仍感謝駐外代表當時出面接待，讓他非常感謝。

至於列席的市議員林智鴻在會議中直播遭制止一事，韓國瑜則表示，與會的有許多商界人士，他們對小組的或是其他中央層級的政策有褒有貶，如果進行直播的話，參加的業者將無法暢所欲言，或是「報喜不報憂」，關於小組監督的部分，目前市議會已要求他們每半年進議會備詢，將工作成效明確的呈現出來。

▲列席兩岸小組會議的市議員林智鴻原打算直播，卻被工作人員制止而中斷（圖／翻攝市議員林志鴻臉書）

【18：35更新】新增國台辦回應

韓國瑜訪陸行程傳出後，國台辦發言人安峰山回應媒體提問時表示，「高雄市長韓國瑜擬於3月22日至28日率高雄市參訪團到香港、澳門、深圳、廈門等地參訪，開展交流合作。我們歡迎並支持在堅持『九二共識』基礎上開展兩岸城市交流合作，共同增進兩岸同胞利益福祉。」