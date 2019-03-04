影／韓國瑜將登陸　國台辦：堅持九二共識開展兩岸城市交流

記者曾俊豪／北京報導

高雄市長韓國瑜將於三月下旬，分別前往港澳和深圳等地交流，大陸國台辦下午隨即發表聲明，表示歡迎並支持在堅持九二共識基礎上，開展兩岸城市交流合作，共同增進兩岸同胞福祉。

國台辦發言人安峰山透過書面新聞稿回應記者提問，並證實高雄市長韓國瑜3月22日至28日率高雄市參訪團到香港、澳門、深圳、廈門等地參訪，開展交流合作。

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）

由於韓國瑜日前才剛結束星馬行，今天舉行的兩岸小組會議上，有外界質疑他此次登陸動機。韓國瑜表示，月底前往中國大陸仍會遵守既有的法令進行，「不會有什麼弦外之音出現，請各界放心」；出訪的目的在於行銷「農產、經貿、文化」，最終仍希望兩岸關係能走向和平。

他提到，台灣對中國大陸出口金額達103億美元，顯示兩岸經貿關係非常密切，針對這個現象，市政府絕對不能視而不見，目前雖官方交流出現停滯，民間也多少出現影響，但仍期盼未來能達成「東西賣出去、人進的來、高雄發大財」等目標

韓國瑜強調，市府預計3月22日到3月28日出訪澳門、深圳、廈門等地爭取更多商機，請中央各部會給予更多的支持及鼓勵，市府也會遵守中央現行的法令，請大家放心。

▲高雄市長韓國瑜將登陸訪問 。（圖／記者洪正達攝）