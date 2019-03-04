林濁水諷「不是林黛玉也差不多了」　韓國瑜：他講話像酸梅

▲被林濁水比喻為林黛玉，韓國瑜說：「他講話像酸梅」。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪正達／高雄報導

有關韓國瑜星馬行回來頻頻請假，引起林濁水在臉書嘲諷韓像「林黛玉」一說，韓國瑜表示，林濁水每次對高雄市政府從來沒一句好話，每句話都像顆「酸梅」，請林多多欣賞高雄市政府執政團隊的優點，因為「我們也做得很辛苦」。

韓國瑜表示，林濁水的高雄市政府的發言句句都像酸梅一樣，從來都沒好聽過，也從來沒有一句正面的，之前外銷平潭的2200萬農產品，被林濁水批評太少，甚至還講了一堆話；他說，請這位立院的老同事多多欣賞，也多多體諒執政團隊的辛苦，至於為何返國後好幾天未露面，他在臉書表示「本人不是鋼鐵俠，也絕對不是林黛玉，也不會出國工作幾天就昏倒，不過由於緊湊的行程，確實都有修練龜息大法」。

但林濁水似乎也不放過韓國瑜，指稱韓國瑜連續取消2天公開行程，與資深藝人白嘉莉的見面行程也取消，普通人若是感冒就要休息的情況也不多，駕駛沒感冒卻要休息「恐怕不是林黛玉也差不多了」。

林濁水在臉書中表示，不是林黛玉卻得龜息，唯一的理由竟是行程太過緊湊超過負荷，7天行程下來卻要休息3天，這並不是推動市政的方法，他規勸韓國瑜「以後還是讓農產公司去就OK吧」，為自己好好保重。

」

▲林濁水諷刺韓國瑜「即使不像林黛玉也差不多了」。（圖／翻攝林濁水臉書）