食宿往返機票全免！福州台商協會揪200台生　暑假登陸實習

▲福州市景觀展現了河岸之美。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

2019福州市台協會新春聯誼會21日晚間在福州舉行，福州市台胞投資企業協會會長陳奕廷在會上透露，今年暑假準備邀請200名台灣學生到福州實習，學生不用負擔食宿和交通費用，且會提供一定的實習補貼。

據中新網報導，福州市台協會新春聯誼會上，670多名台胞齊聚一堂，把酒話新春，互道新年祝福，互贈禮物，場面十分熱鬧。

▲2019福州市台協會新春聯誼會21日晚間在福州舉行。（圖／翻攝自中新網）

福州市台胞投資企業協會會長陳奕廷在致詞時表示，「我們這些在大陸的台灣朋友，能夠經由這樣的交流交往，大家之間來互通，在我們未來的企業與事業發展上會有更好的幫助」。

他也提到，福州市台胞投資企業協會在今年暑假預計邀請200名台灣大學生、碩士生、博士生來福州進行為期兩個月的實習，目前已經徵集到150個實習名額，希望在福州的台灣企業家能提供更多的實習機會。

▲台青創夢市集日前在福州登場，不少台灣青年赴福州展示設計產品。（圖／翻攝自台海網）

陳奕廷表示，福州市台胞投資企業協會將為這些學生報銷往返機票，並提供一定的實習補貼，提供實習崗位的企業將安排實習學生的食宿。

他強調，「希望讓台灣的學生來福州、來大陸看看，長期生活在台灣的學生可能對大陸不夠了解，希望讓台灣的年輕人親身感受大陸的發展。」陳奕廷透露，未來福州市台胞投資企業協會將發揮更大的影響力，與台灣的商協會多接觸、溝通，邀請台灣的企業家來福州交流。