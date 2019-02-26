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社會 社會焦點 保障人權

車禍騰空翻3圈老天不收！他月發300碗「帝王蟹海鮮粥」溫暖人心

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記者戴若涵／採訪報導

台中市南屯區公益路、永春東七路口的「リ味館」海鮮餐廳，25日晚間在臉書上公告，將於26日上午10時發起公益活動，免費發送300碗海鮮粥，期盼讓民眾感受到社會的溫暖。26歲的老闆鄭凱全表示，4年前的一場車禍，讓他忍不住感嘆生命的脆弱，誓言回饋社會，溫暖民眾的心。

▲▼「リ味館」海鮮餐廳今日上午發起公益活動，免費發送300碗海鮮粥給民眾 。（圖／鄭凱全提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「リ味館」海鮮餐廳26日上午發起公益活動，免費發送300碗海鮮粥給民眾 。（圖／鄭凱全提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

26日上午10時開始，「リ味館」外吸引了長長的排隊人龍，原來都是為了一碗現煮熱騰騰又免費海鮮粥。鄭凱全不限定發放對象，更下重本在粥內放入帝王蟹、龍蝦、螃蟹等高級食材，吸引不少獨居老人、老兵以及行動不便者拄著拐杖前來領取，同時，他也替無家可歸的街友保留40碗，不只暖胃更暖心。

▲現場吸引大批排隊人潮。（圖／鄭凱全提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲現場吸引大批排隊人潮。（圖／鄭凱全提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

他透露，一碗海鮮粥成本高達300元，一場活動下來，除去員工的薪資以及店休一日的花費，成本逾9萬元，而這場活動的發起，全因4年前的一場車禍。

「老天不收我，代表還有使命未完成！」鄭凱全4年前遭遇一場嚴重車禍，他坦言，當時貪快加上剎車失靈，車輛自撞在空中翻滾3圈，失事後儀錶板指針更停在240公里處，車輛全毀，但人卻毫髮無傷，雖幸運撿回一命，但他仍不禁感嘆，「原來生命就像雞蛋一樣脆弱」！

▲「リ味館」海鮮餐廳老闆鄭凱全。（圖／鄭凱全提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「リ味館」海鮮餐廳老闆鄭凱全(左)。（圖／鄭凱全提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

至此之後，鄭凱全更加珍惜生命，決定要好好回饋社會，把愛傳出去，從起初的3個月發送一次300碗「公益海鮮粥」，到如今除免費粥品外，每月更排出一天公休，帶領全店員工撿垃圾做公益，更計畫未來要改為一週一次發放海鮮粥，持續關懷弱勢族群，發揮正向的力量幫助更多人。

▲▼ 。（圖／鄭凱全提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「リ味館」海鮮餐廳全體員工上街撿垃圾，回饋社會。（圖／鄭凱全提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：公益活動,免費,海鮮粥,車禍

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