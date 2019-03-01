新來的被欺負！太子勸架遭嗆「別人的事別管」　下秒霸氣開扁：我比祢兇

▲原PO認太子為乾爹。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／綜合報導

太子被稱為孩子們的守護神，許多家長還會讓孩子認太子為「乾爹」，希望小朋友平安長大。一名男網友就分享「乾爹」的故事，說乾爹看到一個小朋友被欺負，上前制止竟然被嗆；讓祂忍不住直呼「我好心勸架，祢還拳腳相向，要兇？我比祢兇！」接著霸氣一拳把帶頭小鬼打跑，並馬上過去安慰被欺負的弟弟。

男網友在臉書《靈異公社》說，他們宮裡的主神是觀音佛祖，幾年前宮廟都會到嘉義半天岩紫雲寺進香。那時原PO的奶奶是宮主，「奶奶時常夢到、或者在打坐時，看到神明會來交代的事情」。原PO說，有一年在紫雲寺，奶奶在寺外的樹下打坐，看到一個外表約1歲多的小朋友（註：太子的分身，具神格、但修煉不高）被另一群年紀稍長的小朋友欺負。

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當時，原PO乾爹（宮裡的太子）卻默默地站在一旁看，讓奶奶忍不住走過去問「看到比祢小的被欺負，祢都不會幫忙嗎？」太子聽到後便回「阿嬤！啊我就不能插手呀，不然那群小孩子算什麼？」原PO奶奶好奇問「為什麼不能插手？」太子則說「阿嬤，你忘了我跟著宮裡的上帝公嗎？沒祂的允許，我不敢亂插手，怕惹是非，又要讓帝爺公不高興了。」奶奶聽到後就說「去幫祂，帝爺公罵祢，就說我講的，而且幫助人是好事呀，祢是神明耶，難道不懂這個道理嗎？」

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▲原PO說，太子揮拳開扁欺負別人的小鬼頭。（圖／翻攝自靈異公社）

在奶奶的提醒下，原PO說「乾爹雖說是小孩，但也很成熟」，似乎馬上就聽懂。只見太子走向那群小孩子，威嚴開口「那麼多人欺負一個弟弟，不會不好意思嗎？」欺負人的小孩這時停下動作，看著太子、七嘴八舌地說「祂剛來，又什麼都不會」、「對嘛對嘛！不欺負祂要欺負誰」、「祂剛來憑什麼能跟我們平起平坐呀？」

這時，一個看起來比較兇的小孩走出來，看起來像是小孩的頭頭，開口就惡狠狠地嗆太子「別人的事祢不要管」，還打算舉起拳頭揍人。原PO說，「而乾爹嘆了一個口氣表示無奈，並無懼的往祂臉上重重的，就是一拳，並怒斥：『我好心勸架，祢還拳腳相向，要兇？我比祢兇！』」

原PO透露，只見帶頭小鬼瞬間愣住，像是這輩子從來沒遇過壞人一樣地哭了出來，「其他的小孩看見了這一幕，都一哄而散，只留下那個被欺負的小孩」。太子接著走向前，安慰對方「弟弟沒事了，別哭了，祢為什麼被欺負呀？」弟弟則哭著說自己剛來、什麼都不會「我只是想要吃供桌上的糖果而已」，原PO奶奶便牽著祂去拿糖果了。

看到貼文後，其他人紛紛留言「帥氣的太子爺」、「太子好霸氣」、「乾爹好帥唷！一拳揮過去」、「原來祂們也會霸凌嗎？還好有太子」、「感覺太子也很尊敬奶奶」、「我也好想要這樣的乾爹」、「奶奶和太子都好讚」、「可愛的太子，嘆了一口氣表示無奈超級有畫面。」

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