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蘇清泉參加枋寮神明聖誕　大讚林育先有情有義

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▲▼ 蘇清泉參加枋寮神明聖誕　推荐林育先有情有義 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蘇清泉（中穿紅色上衣）推荐林育先（前排左二）是有情有義的人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉日前偕同立委參選人林育先及枋寮北玄宮主委林輝星等服務團隊，參加枋寮龍華母化堂恭祝濟公禪師暨福德正神聖誕千秋，受到堂主楊慶豐及廟方全體幹部熱情接待，他並推荐林育先有一個有情有義的人，值得大家支持。

林育先計畫參選屏東縣第二選區立法委員，該選區還有屏東縣議長周論的女兒周佳琪也有意參選，未來兩人要經過國民黨初選程序。

枋寮北勢寮龍華母化堂新廟於2016年11月開始動土興建，蘇清泉院長全力支持，希望新廟早日完工，龍華母化堂主祀無極瑤池金母大天尊，瑤池金母又稱為王母娘娘、金母、西母娘娘、九靈太妙龜山金母，王母信仰從漢代開始即是重要的民間信仰。

蘇清泉上台致詞除祝壽外，並向在場鄉親推薦立委參選人林育先，是一位長期在地方服務的年輕人，有情有義，過去曾擔任國民黨屏東縣黨部書記長，在恆春半島、東港地區服務多年，懇請鄉親2020年屏南地區立委，支持有理想有抱負，服務有熱忱的林育先，讓年輕人服務地方。

他感謝枋寮鄉親在去年縣長選舉的支持，讓蘇清泉的票數在枋寮鄉贏過對手四百多票，是30來藍軍的第一次，他雖縣長落選，但「我從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」，懇請大家繼續支持。

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關鍵字：蘇清泉林育先國民黨南區立委

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