搶228檔期旅遊財　台灣大限時星馬漫遊吃到飽、送2日免費

▲228四天連假的旅遊檔期即將登場，台灣大祭出限時漫遊優惠。（圖／記者季相儒攝）

記者邱倢芯／綜合報導

228四天連假的旅遊檔期即將登場，台灣大針對馬來西亞、新加坡等東南亞地區祭出限時優惠，除了國際漫遊上網吃到飽外，再送2日免費上網的優惠；同時針對國人最愛的日本，台灣大也推出「漫遊上網輕量型，15日1GB」的優惠案，只要199元，平均1天不到14元。

台灣大表示，對於使用量不大的民眾而言，1GB上網用量足以應付上網查地圖、訂餐廳、FB打卡最新動態等基本需求，堪稱最實惠的漫遊上網方案。

一般而言，四天連假民眾通常會選擇鄰近的東南亞或東北亞旅遊，為此，台灣大推出「2019出國上網攻略」限時優惠方案，鎖定前往馬來西亞和新加坡等東南亞的民眾，為其量身打造漫遊上網資費。

只要在2/28前，上台灣大官網索取優惠並申辦「漫遊上網吃到飽 4-30日型，1天199元」方案，其中2日費用就由台灣大買單，以出國4天為例，原價796元優惠後只要398元，平均每日上網吃到飽只要99元，而用戶申辦後3/31前皆可使用。

台灣大表示，消費者若要使用原號國際漫遊，只需透過官網、客服App、免費188客服專線、簡訊傳送申辦代碼、直營門市皆可申辦，省去換sim卡、租借Wi-Fi機的麻煩，吃到飽用量還可分享給同行友人，是民眾海外旅遊方便的上網方案。