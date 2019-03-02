教部禁8校「繼續教育」勿踩私校雷區　教團：應有配套保障私校師生

▲教育部點名8校禁止辦理「繼續教育」，包括華梵大學、玄奘大學、明道大學、高苑科大、中州科大、南榮科大、崇右影藝科大、和春技術學院。（圖／翻攝自玄奘大學官網）

記者崔至雲／台北報導

根據教育部去年底公布大專校院107學年新生註冊率等重要資訊，共有8校註冊率未達6成，教育部針對這幾所大學祭出狠招，今年8月起，禁止辦理「繼續教育」。對此，全國私校工會理事長尤榮輝表示，對於教育部祭出的狠招，私校工會給予肯定。並說，只有讓辦學品質不佳私校加速退場，才能保障學生受教權，以及提升整體高教品質。

尤榮輝說明，被教育部列入輔導的學校，表示辦學品質已未達水準，不應該讓學生再踏入「私校雷區」，只有讓辦學品質不佳私校加速退場，一方面可保障學生受教權，另一方面可將教育資源集中在優質的大學，才能提升整體高教品質。

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學校辦學狀況直接反應在新生註冊率，私校工會發現，新生註冊率未達6成的私校往往內控上出了很大的問題，有些是苛扣教職員薪資，有些是專案和兼任教師比例過高，有些是減開選修課或併班上課，所以被投訴的案件也相當多。尤榮輝認為，冰凍三尺非一日之寒，被列管輔導的私校之所以不被市場接受，根本的原因是以營利心態辦學，加上決策不民主、資訊不透明，才導致教育品質每況愈下，而少子化只是讓問題浮上抬面的客觀因素，不是造成辧學困難的主因。

▲尤榮輝說明，被教育部列入輔導的學校，表示辦學品質未達水準，不應該讓學生再踏入「私校雷區」。（圖／記者季相儒攝）

尤榮輝說明，在正規課程外辦理「繼續教育」學習時數課程及學分課程，對學校財源收入不無小補，教育部禁止被專案輔導私校開設學分課程，又公開被列管輔導的學校名單後，這些學校恐怕只有走上轉型或退場。私校工會呼籲教育部在祭出鐵腕、加速私校退場的同時，仍應注意提供相當配套措施，保障在校學生的受教權和教職員的工作權。

新生註冊率反應市場接受度，而校內師生對學校的評價反應辦學心態與能力。私校工會呼籲未列入輔導的私校應調整將本求利的辦學心態，儘速檢討學校不合理規章，提升教職員士氣並確實將經費用在學生身上，如果連校內師生都無法認同學校，如何提升新生註冊率？

根據教育部所點名的8校禁止辦理「繼續教育」學習時數課程及學分課程，包括華梵大學、玄奘大學、明道大學、高苑科大、中州科大、南榮科大、崇右影藝科大、和春技術學院，八校中學生數低於3000人有南榮、和春與華梵等三校。