放榜新聞終結後　張善政：教育部需要數位國家公投改基因

▲▼前行政院長張善政認為，放榜新聞終結後，教育部應利用大數據做更多。（圖／記者邱倢芯攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

近日高雄學生團體發起「終結放榜新聞」連署，獲得各大知名高中、大學響應後，學測成績也在今（25）日揭曉。行政院長張善政則針對此事在臉書PO文認為，在點出放榜新聞的荒謬後，教育局應該將放榜資訊拿來做更正面運用，透過大數據或人工智慧等新科技，發覺潛在問題，進而促成創新政策，也就是所謂的「數位創新」。

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▲大學學測成績今日揭曉，張善政除了挺終結放榜新聞外，也力推「數位國家公投」改變教育局基因。（圖／記者林敬旻攝）

張善政表示自己最近提出「數位國家公投」，想在下次選舉時，透過公投改變政府組織架構，讓目前政府機關植入一些數位創新的基因。以放榜為例，張善政認為教育局與學校應該關心：進到好學校的學生是否相對家境優越？教育有無達到促成社會翻轉階級的目的？南部高中的畢業生是否都升學至南部大學？在校成績和就讀大學科系間的關聯？培養學生依照興趣規劃人生有沒有達到效果？

上述問題的解答都埋藏在放榜資料與學生背景中，透過大數據與人工智慧分析就有機會找到答案。張善政表示，若教育局沒有想到這點，就真的驗證急需「數位國家公投」的迫切性。他認為，教育主政觀念的落伍遠比「放榜新聞」一事嚴重多了。

▲▼高雄女中有學生近期發起連署活動，希望「終結放榜新聞」，促使校方、媒體與社會聽到反對放榜新聞的聲音，別讓成功成為單一的刻板印象。（圖／翻攝自連署文件）

張善政臉書全文：



終結放榜新聞，之後呢？

近日高雄學生團體「風狗浪．港都學生思潮」發起「終結放榜新聞」連署，要求高雄中學、女中停止在放榜後舉辦記者會，以保護學生隱私、避免複製升學的「成功模板」。許多學生連署這個訴求，許多高中與大學正面回應，一些政治人物也支持，看來這個訴求沒有太大爭議，以後放榜新聞應該不會再出現了。

以前每年大學聯考，各界都很注意誰是榜首。產出榜首的學校驕傲，可是榜首當事人這輩子卻可能要一直背負被關注，還有畢業後的成就壓力。這實在不是好事。

所以要恭喜這些高雄學生，引導我們教育當局跳脫了過去傳統的放榜光榮框架。我覺得我們這些大人，蠻該慚愧檢討的。

但是，我們的教育單位有沒有想過，被學生點醒停止放榜新聞以後呢？放榜資訊是不是可以有更正面的運用呢？

剛好我最近提出一個「數位國家公投」，是想下次選舉時透過公投改變政府組織架構，讓目前數位創新能力不足的政府機關植入一些數位創新的基因。「數位創新」說穿了就是運用大數據或人工智慧等新科技，發掘一些潛在的問題現象，進而促成一些創新的政策。

就放榜來說，教育主管單位或學校應該關心的是，例如：

1. 進到好學校的學生是否家境都相對優越？教育一大目的是促成社會階層翻轉，那麼，家境不好的學生，都去了哪些學校呢？

2. 一所南部高中，畢業生都考上哪些大學？我們期待大學教育要給學生多元化的生活體驗。如果學生的大學都還集中在南部的話，是好事嗎？

3. 在校成績與考上的大學科系，有何關聯性？高中生這些年來，是注重選校，還是依照自己興趣選系？我們過去培養學生依照興趣規劃人生，有沒有達到效果呢？

上面這些問題，應該是關心教育的人很感興趣的。答案就埋藏在放榜資料和學生背景資料裡，透過大數據分析有機會得到答案。如果我們教育主政單位沒有主動想到這些，那就真的驗證了我提出數位國家公投的迫切性。高雄學生提出終止放榜新聞的呼籲，也不過只是今天教育問題冰山的一角。教育主政觀念的落伍，遠比放榜新聞單一事件嚴重多了！

希望教育主政單位與學校在創新觀念和做法上，要加油了！