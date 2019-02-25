　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

放榜新聞終結後　張善政：教育部需要數位國家公投改基因

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台灣大基金會董事長張善政表示，兩岸同屬一中不需要用九二共識來說，中華民國憲法就已經寫明了。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼前行政院長張善政認為，放榜新聞終結後，教育部應利用大數據做更多。（圖／記者邱倢芯攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

近日高雄學生團體發起「終結放榜新聞」連署，獲得各大知名高中、大學響應後，學測成績也在今（25）日揭曉。行政院長張善政則針對此事在臉書PO文認為，在點出放榜新聞的荒謬後，教育局應該將放榜資訊拿來做更正面運用，透過大數據或人工智慧等新科技，發覺潛在問題，進而促成創新政策，也就是所謂的「數位創新」。

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲大學學測成績今日揭曉，張善政除了挺終結放榜新聞外，也力推「數位國家公投」改變教育局基因。（圖／記者林敬旻攝）

張善政表示自己最近提出「數位國家公投」，想在下次選舉時，透過公投改變政府組織架構，讓目前政府機關植入一些數位創新的基因。以放榜為例，張善政認為教育局與學校應該關心：進到好學校的學生是否相對家境優越？教育有無達到促成社會翻轉階級的目的？南部高中的畢業生是否都升學至南部大學？在校成績和就讀大學科系間的關聯？培養學生依照興趣規劃人生有沒有達到效果？

上述問題的解答都埋藏在放榜資料與學生背景中，透過大數據與人工智慧分析就有機會找到答案。張善政表示，若教育局沒有想到這點，就真的驗證急需「數位國家公投」的迫切性。他認為，教育主政觀念的落伍遠比「放榜新聞」一事嚴重多了。

▲▼高雄女中有學生近期發起連署活動，希望「終結放榜新聞」，促使校方、媒體與社會聽到反對放榜新聞的聲音，別讓成功成為單一的刻板印象。（圖／翻攝自連署文件）

▲▼高雄女中有學生近期發起連署活動，希望「終結放榜新聞」，促使校方、媒體與社會聽到反對放榜新聞的聲音，別讓成功成為單一的刻板印象。（圖／翻攝自連署文件）

▲▼高雄女中有學生近期發起連署活動，希望「終結放榜新聞」，促使校方、媒體與社會聽到反對放榜新聞的聲音，別讓成功成為單一的刻板印象。（圖／翻攝自連署文件）

張善政臉書全文：

終結放榜新聞，之後呢？

近日高雄學生團體「風狗浪．港都學生思潮」發起「終結放榜新聞」連署，要求高雄中學、女中停止在放榜後舉辦記者會，以保護學生隱私、避免複製升學的「成功模板」。許多學生連署這個訴求，許多高中與大學正面回應，一些政治人物也支持，看來這個訴求沒有太大爭議，以後放榜新聞應該不會再出現了。

以前每年大學聯考，各界都很注意誰是榜首。產出榜首的學校驕傲，可是榜首當事人這輩子卻可能要一直背負被關注，還有畢業後的成就壓力。這實在不是好事。

所以要恭喜這些高雄學生，引導我們教育當局跳脫了過去傳統的放榜光榮框架。我覺得我們這些大人，蠻該慚愧檢討的。

但是，我們的教育單位有沒有想過，被學生點醒停止放榜新聞以後呢？放榜資訊是不是可以有更正面的運用呢？

剛好我最近提出一個「數位國家公投」，是想下次選舉時透過公投改變政府組織架構，讓目前數位創新能力不足的政府機關植入一些數位創新的基因。「數位創新」說穿了就是運用大數據或人工智慧等新科技，發掘一些潛在的問題現象，進而促成一些創新的政策。

就放榜來說，教育主管單位或學校應該關心的是，例如：

1. 進到好學校的學生是否家境都相對優越？教育一大目的是促成社會階層翻轉，那麼，家境不好的學生，都去了哪些學校呢？
2. 一所南部高中，畢業生都考上哪些大學？我們期待大學教育要給學生多元化的生活體驗。如果學生的大學都還集中在南部的話，是好事嗎？
3. 在校成績與考上的大學科系，有何關聯性？高中生這些年來，是注重選校，還是依照自己興趣選系？我們過去培養學生依照興趣規劃人生，有沒有達到效果呢？

上面這些問題，應該是關心教育的人很感興趣的。答案就埋藏在放榜資料和學生背景資料裡，透過大數據分析有機會得到答案。如果我們教育主政單位沒有主動想到這些，那就真的驗證了我提出數位國家公投的迫切性。高雄學生提出終止放榜新聞的呼籲，也不過只是今天教育問題冰山的一角。教育主政觀念的落伍，遠比放榜新聞單一事件嚴重多了！

希望教育主政單位與學校在創新觀念和做法上，要加油了！

ET快訊
熱褲妹「美腿全露」逛夜市　一看是TWICE 3門面女神！
韓上任2個月還7百億？　高雄真實債務曝光！
8黑道步槍掃射找錯仇家　見小孩睡覺急撤退：歹勢、歹勢　
奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》拿下最佳影片

關鍵字：放榜,張善政,教育部,數位國家公投

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡英文支持終結放榜新聞　清純高校裝曝光！自爆月考倒數第8

雄女聯手雄中宣布「拒絕放榜」！校長簽字曝背後原因…　中一中有意見

影／聲援「終結放榜新聞」　教長潘文忠：教育是希望成就不一樣的孩子

山東航空「花蓮－濟南」4/6起復航　每周六包機往返兩地

影／斗六高中謝宇昊75級分想唸醫科　全因解剖課上「這句話」

電鍋跳起來！「它知道熟了」全靠外鍋底部這裝置　網歪樓：不是小精靈嗎

癌逝母託夢上清大！用畫筆通過拾穗計畫　沒滿級分一樣上

學測「國英數自」滿級分595人　台大醫第二階段化學實作恐「難到爆」

從社工角度看《還願》！他揭1980s寫實社會悲歌　曝「赤燭想說的事」

「終結放榜新聞」風潮　蘭陽女中跟進：總級分已走入歷史

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

公園看肖年人跳舞「舞魂上身」　阿伯偷瞄現學現賣還加碼頭轉

山東航空「花蓮－濟南」4/6起復航　每周六包機往返兩地

影／斗六高中謝宇昊75級分想唸醫科　全因解剖課上「這句話」

電鍋跳起來！「它知道熟了」全靠外鍋底部這裝置　網歪樓：不是小精靈嗎

癌逝母託夢上清大！用畫筆通過拾穗計畫　沒滿級分一樣上

學測「國英數自」滿級分595人　台大醫第二階段化學實作恐「難到爆」

從社工角度看《還願》！他揭1980s寫實社會悲歌　曝「赤燭想說的事」

「終結放榜新聞」風潮　蘭陽女中跟進：總級分已走入歷史

批大考中心學測累計表「無用」 補教籲考生填志願從5年資料找趨勢

罵翻了！「這個縣市」主辦燈節遭批最雷　鄉民諷夜市：根本詐騙集團

放榜新聞終結後　張善政：教育部需要數位國家公投改基因

松山商旅母子雙屍命案　警追房內兩罐神秘刺激性液體

不想催促任何人！川普放軟姿態：北韓停止核武測試我就很開心

蔡英文：國艦國造帶動405億產值、8000高品質工作機會

西聯匯款開放　台灣民眾可在亞馬遜用台幣現金付款

怪男深夜偷7雙女鞋當場被逮　住戶笑：我們這兩家晚上不睡覺的

中職／奪得盜壘王　王威晨今年月薪超過20萬

山東航空「花蓮－濟南」4/6起復航　每周六包機往返兩地

住宅價格上漲0.38％　10月北市交易量減1成

影／斗六高中謝宇昊75級分想唸醫科　全因解剖課上「這句話」

在台當兵浪費時間？王世堅：以色列很兇悍　柯文哲不敢罵

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

生活熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招..

住宅轉租新制6/1上路　電費、..

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：..

國小作業難倒家長　一條線神破解

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳..

《還願》最驚恐場景！網QQ：毛..

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

10人夜衝碧潭！見橋上「紅高跟..

淘寶買負離子吹風機！她興奮開箱..

學測各科5標成績一覽表看這邊

阿嬤抽屜翻出獠牙暗器！內行：超..

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小..

古早味煎餅限買2包！內行曝專業..

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華..

更多熱門

相關新聞

拒絕學測放榜新聞？雄中回應了

「風狗浪‧港都學生思潮」日前在臉書發起終結放榜新聞，持續引發關注，目前鼓山高中、中山女中、高雄女中、鳳山高中與興國高中5所學校都贊同「拒絕放榜新聞」的理念，並簽署承諾書作出實際的改革。至於，外界關注的高雄中學，校長謝文斌24日和學生對談後仍未同意簽署，並表示此等變革需要經校內溝通與討論。

動保教材納12年國教課綱　9月完成編撰試教

不適任教師OUT！教育部修法訂懲處標準

雄女、雄中拒絕放榜！中一中有意見

總統初選機制　吳敦義不鬆口

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

國小作業難倒家長　一條線神破解

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

公婆用手狂彈兒子小GG！婆婆「恐怖回答」讓她崩潰

《還願》最驚恐場景！網QQ：毛炸了

不是情慾！伴侶有10跡象＝真的愛你

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面