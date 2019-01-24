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影／連開3槍打死老友　頭份槍擊案凶嫌落網：他笑我「跛腳」

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記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市蟠桃公園旁23日晚間7時傳出槍響，徐姓男子身中3槍倒臥血泊當場死亡，頭份警方鎖定日前與死者酒後糾紛的林姓男子涉案，24日凌晨透過親友策動後投案；林嫌供稱與徐姓死者認識10多年，因車禍腳行動不便，被徐男譏笑多次，才引發殺機。

▲林男行凶後，於凌晨3時45分，被頭份分局逮捕歸案 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲林男行凶後，於凌晨3時45分被頭份分局逮捕歸案 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方順利起出作案改造手槍，全案依殺人及槍砲彈藥刀械條例等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方順利起出作案改造手槍，全案依殺人及槍砲彈藥刀械條例等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份警分局偵查隊長馮文義表示，徐姓死者與林姓嫌犯為10多年的朋友關係，酒後因在臉書發文互嗆，雙方邀約23日晚間在蟠桃公園旁談判，徐姓死者由鄒姓、王姓等2人陪同前往，林嫌未依約定時間到場，因久候多時徐姓死者獨自1人起身走出蟠桃活動中心，恰巧碰到林嫌搭車前來。

林嫌先對空鳴1槍，徐姓死者手持西瓜刀衝向林嫌座車，林嫌再持手槍朝死者身體射擊2發，死者中彈倒地後送醫不治，林嫌立即搭乘黃姓友人車子逃逸，警方獲報後徹夜偵辦，於24日凌晨3時45分策動林嫌到案並順利起出作案改造手槍。

馮文義說，案發後有線報說林嫌是槍擊案兇手，另鄒、王2人也承認雙方有邀約談判；林嫌也供稱，是因2年前車禍受傷，徐多次譏笑他「跛腳」讓他積怨已深，又因酒後在網路上互嗆叫囂，才引發殺機；警方在案發後即鎖定目標，透過友人策動，在凌晨3時45分主動投案，將依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

▲徐男身中3槍後，救護人員施以ＣＰＲ急救，送醫後還是不治死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲徐男身中3槍後，救護人員施以ＣＰＲ急救，送醫後還是不治死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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關鍵字：頭份蟠桃公園,槍擊,落網

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