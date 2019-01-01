3蒙面盜闖透天厝　獨居嬤遭綑綁毆打逼問保險箱密碼

▲伸港鄉30日凌晨80歲郭姓阿嬤遭到3名蒙面歹徒持菜刀行搶。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉12月30日凌晨發生驚悚強盜案，1名獨居在透天厝民宅內的80歲郭姓姓阿嬤，被3名蒙面男子持菜刀闖入，老婦被蒙眼綑綁毆打，導致背部、手部多處擦挫傷，還逼問保險箱密碼，共搶走屋內8萬多元現金、洋酒、古董等。警方根據路口監視器以車追人，逮到蔡姓、展姓及謝姓3嫌，嫌犯供稱是為了吸毒，全案依強盜、毒品等罪嫌移送地檢。

▲伸港鄉30日凌晨80歲郭姓阿嬤遭到3名蒙面歹徒持菜刀行搶，用電線綑綁。

和美警分局指出，事發當時，80歲郭姓阿嬤是退休老師，在2樓臥室睡覺，突然遭3名蒙面男子持菜刀闖入，以膠袋封口蒙眼，再以電線、尼龍繩綁住雙手，發現屋內有保險箱，逼問獨居老婦密碼，由於老婦回答不出密碼，歹徒還踹了老婦一腳，隨即搜刮屋內8萬多元現金、洋酒、古董、信用卡及印章等等離去。

▲3名蒙面歹徒行搶郭姓阿嬤的財物。

郭姓阿嬤在自行脫困後趕緊報案，警方據報後立即調閱相關監錄系統，發現可疑車輛，即以車追人，並在彰化縣埔心鄉發現涉案車輛，員警於現場埋伏等待嫌犯取車時，逮獲展嫌及謝嫌，兩人當場矢口否認犯案，但警方搜索車內，發現菜刀及被害人遭搶的物品及被害人私章，警方更發現及海洛因、安非他命等毒品。

▲警方在嫌犯座車找出毒品。

2名嫌犯也供出主嫌蔡男，警方隨後在當晚11時許逮到蔡男，警方在他左後褲袋內發現被害人所有之手機、提款卡、信用卡及其丈夫之身分證，蔡男見事跡敗露才坦承犯行。

▲警方找到蒙面歹徒做案的工具 。

檢察官傅克強訊問後，認3嫌涉犯加重強盜罪嫌，所犯係最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪，惡性重大，彼此就犯案細節供述歧異，且贓物流向仍待追查，有串供之虞，於31日晚間7時許向法院聲請羈押禁見，新的一年3人都要在牢裡度過了。