唐寶寶樂團上廣播「母憶照護路哽咽」　她心疼淚：媽媽謝謝妳...　

▲聽到媽媽照顧自己的艱難，唐寶寶昱慈忍不住頻頻拭淚。（圖／唐氏症基金會提供）



生活中心／綜合報導

廣播節目近日邀請唐寶寶信天翁天使樂團受訪，席間也有3位家長分享照護歷程。不過話沒說兩句，就發現唐寶寶在一旁淚已經潰堤，除了回想起過去種種辛苦外，也感念父母用心呵護。受訪家長勉勵其他家庭：「不要放棄，努力用心栽培，遇到了就往前，他們的成長必定不會使人失望。」

唐寶寶信天翁天使樂團的組成成員特殊，他們都因染色體異常而身患唐氏症，除了體型較矮小外，也有發育遲緩、先天結構異常等問題，不過這並未減低他們探索外界的熱情，甚至成立樂團四處表演，還會固定到老人療養院、社福機構公益演出。2月25日樂團與家長們一起接受廣播採訪，席間3位唐寶寶的父母分享養育孩子的辛勞。

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▲▼昱慈難過得說不出話來。（圖／唐氏症基金會提供）



唐寶寶昱慈的母親何媽媽表示：「當初在醫院的黃疸很高，住院了一個多月。醫生和我說，『如果還是這麼高就必須換血』，當下聽了心裡真的很……幸好隔天昱慈的黃疸下降，我更加篤定要好好照顧孩子，給她最好的照顧。」說到一半才發現，昱慈早已因心疼媽媽而淚流不止，哭著向媽媽道謝；而另位唐寶寶春霖則俏皮向爸爸喊話：「不要沒收我的手機」，引來現場一片笑聲。

▲▼回想過去辛勞，讓何媽媽感嘆也感謝。（圖／唐氏症基金會提供）



家長要走出知悉特殊兒的陰霾實為不易，尤其在唐寶寶出生時，家長的心往往十分脆弱，甚至有人花了16年才逐漸走出，當中基金會社工、其他唐寶寶家長的陪伴尤其重要。受訪家長共勉「不要放棄希望，若有相關問題或資源尋求，可向唐氏症基金會聯繫，由大家一起陪伴度過難關。」

依據報導統計，身心障礙者照顧者因壓力導致的社會案件量倍增，106年為11件，107年則有22件。唐氏症基金會董事長林正俠表示，「唐氏症者家長所遇到的困境，大致為出生、求學、工作，以及唐寶寶晚年照護。特別是唐寶寶的老化多於30多歲即開始，速度較常人快，家長在年齡邁入老年時，還需承擔照護，常常力不從心，身心處在極度高壓的狀況。」為解決此問題，唐氏症基金會成立「多元照顧服務計畫」，盼照顧更多步入晚年的唐寶寶，緩解家長重擔。