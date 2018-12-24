羊膜穿刺驗出唐氏症　夫坦言：生了我也不愛...她忍痛引產

▲唐氏症寶寶母親表示，做了遺傳診斷後，不論要不要生下來，對父母而言都是困難的抉擇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

許多孕婦在生產前都會自費進行遺傳診斷，以提前得知腹中胎兒是否有染色體異常等疾病，然而一旦驗出胎兒不健康後，是否要生下來也成為父母中最艱難的抉擇。日本有一對夫妻在2015年懷孕時，肚子裡的胎兒被醫生宣判患有唐氏症，為了孩子的未來，最後在丈夫的堅持下，忍痛進行引產手術，但卻因此讓她天天以淚洗面，活在愧疚之中。

根據《朝日新聞》報導，這名現年37歲的母親2015年時懷上了第一個孩子，但卻在懷孕11週時被醫生告知，胎兒有可能罹患唐氏症，而醫生沉重的神情也讓她頓時驚覺事態的嚴重性。在醫生的建議下，這名媽媽接受了羊膜穿刺檢查，並在懷孕19週時被醫生宣判，肚子裡的孩子的確患有唐氏症。

得知消息後，先生直接告訴她，「孩子生出來後，在年輕時我們還能扶養，但是等到我們兩個都離開人世，這個孩子又該何去何從？」儘管她一再堅持必須將孩子生下來，但最後丈夫還是表示，「就算生下來，我還是無法好好疼愛這個孩子。」這名媽媽只好忍痛放棄腹中胎兒，換取家庭和平。

接受引產手術後，她卻天天現在自責與愧疚之中，每天在自家的佛壇前落淚，心想著孩子明明沒做錯什麼，為什麼自己卻這麼殘忍。先生看著妻子每天活在痛苦中，也下定決心，下次如果懷孕，一定要生下來，不要再接受羊膜穿刺。

經過休養後，兩人也在2016年擁有愛的結晶，沒想到卻再度被醫生告知胎兒有罹患唐氏症的風險。先生得知後認為，第一胎時考量的孩子的未來而放棄，但是卻因此造成妻子身心負擔，因此兩夫妻最後仍然決定將孩子生下，並在2016年11月喜獲長女。