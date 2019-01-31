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14歲唐氏症少女「藍眼甜笑稱霸舞台」　5家模特公司搶著要她

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▲▼14歲唐氏症少女喬治亞（Georgia Traebert）有著甜美笑容，5家模特公司搶著要她。（圖／翻攝自IG／georgiafurlan.oficial）

▲喬治亞熱愛時尚相關的元素。（圖／翻攝自IG／georgiafurlan.oficial）

記者丁維瑀／綜合報導

巴西14歲少女喬治亞（Georgia Traebert）患有唐氏症（Down’s Syndrome），但她並未就此被打倒，反而進入模特兒產業，現在有5家經紀公司都想與她簽約。她的母親盧比雅（Rubia）說，永遠不要放棄夢想，只要繼續戰鬥並堅持，「沒有什麼是不可能的。」

《太陽報》報導，喬治亞有著金髮與藍眼睛，她出生後被診斷出唐氏症，心臟功能也有些問題。盧比雅表示，在她懷孕期間，所有的產前檢查都沒有問題，「我不知道她會是唐氏症的孩子。」

▲▼14歲唐氏症少女喬治亞（Georgia Traebert）有著甜美笑容，5家模特公司搶著要她。（圖／翻攝自IG／georgiafurlan.oficial）

▲工作時總是很認真。（圖／翻攝自IG／georgiafurlan.oficial）

起初，盧比雅相當震驚，曾感到非常悲傷與不安，但她決定給予滿滿的愛。喬治亞5個月大時就接受心臟手術，所幸過程很成功，目前幾乎完全康復，如今在母親的鼓勵下，她走上模特兒之路，在鏡頭前很懂得自己的優勢。

為了照顧孩子，盧比雅辭去原本的正職工作，改在家裡陪伴喬治亞，「我表演，我唱歌，我與她一起跳舞，每天都在家裡鼓舞她。」事實上，喬治亞有時會感到很孤獨，她很難與同儕相處。

▲▼14歲唐氏症少女喬治亞（Georgia Traebert）有著甜美笑容，5家模特公司搶著要她。（圖／翻攝自IG／georgiafurlan.oficial）

▲受到歡迎的同時，喬治亞也面臨批評。（圖／翻攝自IG／georgiafurlan.oficial）

盧比雅坦承，看到女兒不被外界所接受，是最艱難的時刻，喬治亞以前經常轉學，有些學校也不願意讓她申請。為了重建孩子的信心，盧比雅2016年6月在社群媒體上發布首張喬治亞的相片，本來是想激勵其他唐氏症孩子的家庭，沒想到受到網友熱烈喜愛。

其實，喬治亞從小就喜歡化妝、包包等時尚的東西，隨著人氣上漲，她也在舞台上唱歌，並拍攝電視廣告以及與模特經紀公司簽約，工作邀約越來越多，她的IG也時常更新，人氣相當熱絡。

▲▼14歲唐氏症少女喬治亞（Georgia Traebert）有著甜美笑容，5家模特公司搶著要她。（圖／翻攝自IG／georgiafurlan.oficial）

▲在母親的帶領下，喬治亞逐漸找到自己的路。（圖／翻攝自IG／georgiafurlan.oficial）

不過，雖然喬治亞熱愛自己的興趣，但並非每個人都支持她。有些人會留言，認為喬治亞會成功只是因為有著金髮與藍眼睛。盧比雅則說，女兒非常善良又有才華，她的成就是有目共睹的。

盧比雅補充，女兒真正的夢想其實是成為演員與歌手，她未來可能會接受相關的戲劇課程，「我的建議是，永遠不要放棄。」

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關鍵字：唐氏症,模特兒,巴西

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