罕病折磨如「三度燒傷」痛　11歲女童生日唯一願望：想死

▲勇敢的伊瑪爾米對抗病魔。（圖／翻攝自Twitter／@Rahman Chowdhry）



國際中心／綜合報導

對於小孩來說，生日應該是一年之中最期待的一天了。但英國有位11歲女童因罹患罕見疾病，每排尿一次就痛不欲生，長期承受如「三度燒傷」的痛苦，下禮拜就要12歲生日的她，被家人問起想要什麼生日禮物，沒想到她卻只回答「想死」，讓家人相當不捨。

據《每日郵報》報導，來自林肯郡的伊瑪爾米（Imarni Chowdhury）罹患罕見的「間質性膀胱炎」，每分鐘就必須上一次廁所，膀胱內壁也不斷地變薄。伊瑪爾米除了無時無刻都感到尿急，必須帶著尿袋生活以外，她承受的痛苦就有如「癌症末期或三度燒傷」一樣，需要服用大量的止痛藥才能緩和病情。

最可憐的是，伊瑪爾米還受到癲癇症和發作性嗜睡症折磨。父親拉赫曼喬杜里（Rahman Chowdhury）難過表示，「伊瑪爾米曾經很喜歡跳舞、游泳等等，但自從她生病後，就失去童年了。」父親也說，伊瑪爾米錯過了很多學校課程、活動，她能做的只剩在家看卡通來緩和情緒。

勇敢的伊瑪爾米雖然持續和病魔對抗，但下禮拜即將要12歲生日的她，被問起想要什麼生日禮物，沒想到她卻絕望的回答父親「想死」，因為這極大的痛苦讓她不想活到12歲生日，讓家人聽了非常難過，卻什麼也做不了。

據報導，目前有來自謝菲爾德和諾丁漢醫院的專家提出一種治療方法，可以減輕伊瑪爾米的病情，但需要獲得許可。伊瑪爾米一家人一直都在努力尋找任何可以有效治療的方法，治好女兒的病是他們最大的心願。

根據NHS兒童基金會表示，「間質性膀胱炎是一種不治之症，一般會出現在中年人身上，而患病機率女性大於男性，但在兒童中很少見，大多數醫生都沒有這方面的相關知識。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；

生命線協談專線：1995