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拱韓國瑜參選2020非造神　學者：看重他的「工具性價值」

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▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／高雄市政府提供）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜聲勢高漲，國民黨基層力拱他參選2020總統大選。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉分析「拱韓」的意義，是看重他的「工具性價值」，而非「目的性價值」。

胡幼偉認為，拱韓，不是造神；剛好相反，「拱韓，是把老韓看成一個工具，是看重他的『工具性價值』，而非『目的性價值』。」

胡幼偉4點解釋韓國瑜的功用是什麼，一、終結綠色專制政治，二、終結白色小丑政治，三、終結藍色老派政治，四、發大財；這就是韓國瑜為何在總統大選民調中能穩居第一的原因。

胡幼偉指出，韓國瑜若要參選必須要克服一些現實問題，但民眾沒想那麼多，只是單純覺得，韓國瑜當總統，可以一舉清乾淨台灣政治上的所有問題，然後全力為台灣拚經濟，所以就加入了拱韓行列。

胡幼偉說，對許多民眾而言，2020選總統，是要找一個人出來，處理掉一些問題，而不是去成就某個政客做總統的理想。總統這個職位，在很多台灣人的感覺中，沒什麼了不起的！之所以還是需要一個總統，完全是因為需要一個人來辦些事情。所以，愈是把總統位子看的很重要，非弄到手不可的政客，人民愈覺得莫名其妙，愈沒興趣配合演出，完成他（她）的從政理想。

胡幼偉觀察，韓國瑜看不出有總統夢，但能辦事，民眾主要是希望他出來為全台灣辦點實事，不是因為崇拜他而想把他弄成神來崇拜。

▲▼胡幼偉分析拱韓原因。（圖／翻攝胡幼偉臉書）

▲胡幼偉分析拱韓原因。（圖／翻攝胡幼偉臉書）

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關鍵字：韓國瑜,2020,胡幼偉

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