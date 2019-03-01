陳筱諭勝選後加入白色力量　柯P主動握手鼓勵

▲台南市無黨籍立委補選候選人陳筱諭，告訴柯P如果她當選，想要加入白色力量，柯P主動握手表達支持之意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市無黨籍立委補選候選人陳筱諭，3月1日到高雄參加柯P演講會，兩人合影時，陳筱諭脫口告訴柯P，如果她當選，想要加入白色力量！柯P聞言一笑，立刻主動伸手與她握手，表達支持之意。

無黨籍立委候選人陳筱諭1日上午前往高雄漢王洲際飯店，參加北高雙城聯誼的柯P演講午宴，媒體發現陳筱諭現身會場，立即引起一陣騷動，紛紛圍堵陳筱諭追問，柯P白色力量是否已深入台南？

對於為何想到高雄與柯P碰面，陳筱諭表示，柯P是個說真話的人，就算偶有失言，他也會認錯馬上改，這和那些打死不認錯的政客完全不一樣，這就是柯P最讓年輕人欣賞的地方。剛好有人邀請她來今天的午宴，所以就抽空來看看。

午宴後合影時間，陳筱諭一上台就脫口告訴柯P，如果她當選，想要加入白色力量！柯P聞言一笑，馬上伸出手來和陳筱諭握手，陳筱諭說，從柯P跟她握手的力道，可以明顯感受到他的支持。

對於柯P是否會參加她3月2日的成立大會，陳筱諭說，她有寄邀請函給柯P，至於柯P是否會到場，只能請大家拭目以待。

就在陳筱諭赴高雄會見柯P同時，聽聞新潮流頭人賴清德帶著郭國文前往麻豆菜市場拜票，卻遭到市場攤販拉布條嗆聲抗議，陳筱諭表示，她人在高雄參與柯P的演講，根本不知道麻豆市場有發生抗爭事件。

陳筱諭說，麻豆菜市場外牆長年張掛抗議賴清德的布條標語，眾人皆知，當地對賴前市長積怨已久，照理說，民進黨內應該都很清楚，在菜市場租金問題未解之前，賴清德前院長還執意帶著立委補選候選人前往拜票，會出現攤商抗議事件，應屬意料中事吧。