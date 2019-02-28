謝龍介豪語要簽50貨櫃文旦訂單　蔡英文輔選郭國文台南採蜜棗

▲郭國文、謝龍介。（合成圖／記者林悅翻攝）



政治中心／綜合報導

台南立委補選戰況激烈，無黨籍候選人陳筱諭28日找來全麻豆區里長一同掃街，國民黨候選人謝龍介則發下豪語，安排下周於麻豆代天府簽訂50貨櫃的文旦訂單，面對兩位來勢洶洶的挑戰者，民進黨候選人郭國文也請來了總統蔡英文，準備在3月1日一起採收蜜棗。

民進黨在3月16日的第二波立委補選中，迄今仍陷入苦戰，尤其是在台南這一席，黨中央除了將中常會移師台南麻豆舉行外，候選人也連日請出大咖助陣，不只前行政院長賴清德連三天都一早陪同郭國文至菜市場拜票及廟宇上香，黨主席卓榮泰也連續兩天待在台南助選，接下來連總統都要登場。郭國文表示，他要以「汗水代替口水」的方式走訪基層，握緊每一雙鄉親的手爭取支持，讓大家看得到、找得到。

相較之下，國民黨的謝龍介在選舉進入倒數兩星期的階段，則開始啟動「陸軍」計畫，以實際拜票活動走訪各區。有關賴清德曾說「不能只選賣水果，要選會做事的人」，謝龍介表示，這是在對抗民意，目前已安排通路商下周在麻豆代天府與柚農簽約，購買約50貨櫃的文旦。謝龍介再次強調，若當選後沒有為農漁民找到通路自己就辭職，希望大家力挺「拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路。」

至於脫黨參選的「最強村姑」陳筱諭，28日上午回防麻豆區，找來20位里長陪同掃街拜票，喊出口號「要在地、拒空降」，針對民進黨傾全黨之力南下助選，她也不忘趁機酸說，「提醒大官別到了選前才知道要來握手」。