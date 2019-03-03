家人嫌「妳的工作讓我不敢對親友開口」　百貨收碗員：清潔員很差嗎？

▲原PO說，「至少我不偷不搶有一份工作，雖然薪水少的可憐，要是能有好工作，我早就換了啊！」（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名擔任百貨公司收碗人員的女網友2日發文說，「被家人嫌棄我的工作讓他在朋友、親戚前不敢開口」，她想問「做清潔員真的很差嗎」？對此，許多人替原PO加油打氣，「拜託，清潔工也是份辛苦的工作，換他們不見得做得來，笑屁，加油！」還有媽媽賣雞蛋糕被婆婆嫌「妳賺那些錢能做什麼」，讓她正面回應。

原PO在「爆怨公社」臉書社團表示，「至少我不偷不搶有一份工作，雖然薪水少的可憐，要是能有好工作，我早就換了啊！」有人說「有的清潔員時薪400喔」；原PO回「那很好，因為我不是正職，時薪很低。」

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▼原PO的發文引來網友打氣。（圖／示意照／CFP）



一名網友指出，「不會啊，累又苦不是什麼人都做得住的」；原PO回「真的，而且我又待了兩年多。。換作別人可能待不下去。」有人建議，「做清潔員如果想要高收入，可以往居家清潔發展」；原PO回「我也很想，曾經幫忙過。。可惜業主覺得我手腳太慢。」有人則說，「家人不是嫌棄妳，是激勵妳更好」；原PO回「這個我知道，要是有好工作我早就換了。」

其他網友留言，「嘴是別人的，生活是自己的」、「不偷不搶，就是好工作」、「靠自己雙手賺的，就值得驕傲」、「丟臉什麼！比不工作的強100倍」。一名網友則有類似經歷，「我自己在路邊攤賣雞蛋糕，我婆婆當著我的面說『妳賺那些錢能做什麼』？至少我能顧孩子，靠自己讓兒子餓不著，讓我老公專心上班。」