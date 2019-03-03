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老公氣炸！連跳9封蝦皮取貨簡訊　她崩潰公布「台南那個誰」：快去領

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▲▼蝦皮,購物,網購。（圖／資料照）

▲蝦皮購物是不少網友愛用的網購平台。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

現今網路購物相當方便，動動手指商品就能直送到家，超商取貨更體貼廣大租屋族。不過就有女網友抱怨，近日手機突然連跳了9封蝦皮購物取貨簡訊，「天上掉下來的禮物」讓她不知所措，還差點跟老公鬧出家庭革命，沒想到這樣的遭遇許多人都經歷過。

蕭姓女網友2日上午在「爆怨公社」貼文，分享手機的螢幕畫面截圖，一整排都是簡訊通知，一共連跳了9封超商取貨信，全是提醒蝦皮購物下單的商品已到7-11保東門市，持有效身分證件即可取貨。

「那個誰......訂貨訂了9件。你高興就好，但你電話留我的，我就生氣氣！」蕭女傻眼的說，這9封簡訊害她被誤會太敗家，「我差點被我老公追殺」、「被唸到白眼翻不過來」，好在她住在台中，而7-11保東門市在台南，才終於還了清白。

老公氣炸！連跳9封蝦皮取貨簡訊（圖／翻攝爆怨公社）

▲女網友手機連跳9封取貨簡訊，老公一度氣炸。（圖／翻攝爆怨公社）

文章貼上網，許多人直覺太扯了，「雖然很煩，但是我笑了」、「這個真的很北七」、「他應該也os，我怎麼都收不到簡訊通知」、「我猜應該是那人在蝦皮留的電話錯碼」、「這如果你沒領，會影響你以後買東西吧」、「她應該都給賣方負評，因為她都沒收到貨過。」

不過，也有不少網友遇過類似的遭遇，「我也是，一直收到什麼甜心門市的取貨通知」、「我也有這樣過，還一直被賣家騷擾隱藏或檢舉此留言」、「留別人電話真的很無言，我在台南，蓮嘉門市在花蓮」、「我的是收到郵局的簡訊，但我沒寄東西也沒代收」、「我也常常收到全家竹北六家店的簡訊通知貨到了，但我也是住台中呀。」

對於這一類錯誤，有經驗的網友給了方便的解決之道，只要寫封信或撥打電話給客服，馬上就能解決問題，「這個我也有遇過，可以跟蝦皮申訴，說準備要告對方違反個資法，蝦皮就會將對方停權，並請他修改電話號碼。」

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關鍵字：爆怨公社,蝦皮購物

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