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「比台北燈節好」柯文哲逛台灣燈會認輸了　認證屏東更棒

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記者柯沛辰／綜合報導

台北市長柯文哲1日晚間到屏東參觀2019台灣燈會，但由於支持者爭相簽名握手，現場一秒變「粉絲見面會」，1公里的路程走了整整半小時。柯文哲讚嘆，台灣燈會規模更大更先進，坦承比台北燈節還要好。

柯文哲與夫人陳佩琪在縣長潘孟安、立委莊瑞雄陪同下，先後欣賞開燈秀及園區內主燈，但所到之處不僅人山人海，還吸引大批粉絲爭相簽名握手，幾乎癱瘓整條動線，所以沒能逛完整個燈區。

▲▼「比台北燈節好」柯文哲逛台灣燈會認輸　認證屏東更棒。（圖／東森新聞）

▲柯文哲逛台灣燈會，現場一秒變粉絲見面會。（圖／東森新聞，下同）

過程中，有媒體問到台灣燈會與台北燈節相比如何？柯文哲坦言，屏東台灣燈會規模更大更科技，確實辦得比台北燈節還要好，「一定是有一批人非常辛苦，才能把這麼漂亮的東西呈現給國人。」

由於台北燈節日前被藍營議員砲轟是「史上最爛」，相較之下台灣燈會備受讚譽，因此有媒體追問柯文哲，有沒有要向潘孟安討教是如何辦到。柯文哲則回應，是如何辦到應該要問縣長，他不能代答，當場把球拋給潘孟安。

▲▼「比台北燈節好」柯文哲逛台灣燈會認輸　認證屏東更棒。（圖／東森新聞）

▲柯文哲坦言，台灣燈會辦得比台北燈節好。

屏東縣長潘孟安謙虛地說，每個地方縣市都各有特色，理應互相學習，而且台北燈會也有值得學習的地方。

至於此次造訪民進黨執政的屏東縣，能否提升白綠感情？柯文哲回應，他很謝謝潘縣長的招待，今天是因為台灣燈會在屏東才特別來看，而且他跟綠營一直都有交流，「感情本來就很好。」

▲▼「比台北燈節好」柯文哲逛台灣燈會認輸　認證屏東更棒。（圖／東森新聞）

▲▼「比台北燈節好」柯文哲逛台灣燈會認輸　認證屏東更棒。（圖／翻攝自臉書／柯文哲）

▲柯文哲說，「這麼棒的燈會，一定是有一批人非常辛苦。」（圖／翻攝自臉書／柯文哲）

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關鍵字：柯文哲,台灣燈會,屏東,台北燈節,潘孟安,陳佩琪

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