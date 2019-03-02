韓國瑜選總統　胡幼偉：「亡綠滅柯」買一送一

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選，高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲在各項民調與網路聲量名列前茅，文化大學新聞系主任胡幼偉表示，韓國瑜如果決定選總統會產生「亡綠滅柯的買一送一效果」，而這才是韓國瑜選總統的「最大政治意義」。

胡幼偉1日在臉書PO文，新聞媒體當然是現實的，誰人氣高、受歡迎，就拚命報此人的消息。他也說，如果媒體老闆決定力捧某人，版面或時段中，此人也就會不停地曝光。

胡幼偉提到，韓國瑜當然是目前全台人氣王，「雖然只是一市之長，實際上已享有總統級的新聞規格」。柯文哲現在應該很感慨，當年紅成那樣子，現在呢？不要說一日雙城了，就是騎自行車到月球或火星也沒什麼新聞曝光度。

「資助選總統的金主會猶豫！」胡幼偉分析，當柯文哲的人氣從第一降到第二，實質的影響就是選舉經費。他認為這也是柯文哲一定要等韓國瑜先表態才能做決定的原因。

胡幼偉說，韓國瑜表態要選的話，柯文哲「政治生命就結束了」，連進加護病房的機會都沒有。當完這一任市長，回去繼續玩葉克膜，「跟著笑伯的那批年輕幕僚最慘，藍綠陣營都不收，不曉得未來要做什麼」。

胡幼偉認為，韓國瑜如果決定選總統，會產生「亡綠滅柯的買一送一效果」、「這才是老韓選總統的最大政治意義啊！」

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）