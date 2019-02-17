超噁「荔枝椿象」讓農民血本無歸　專家放大絕啟動4招斃命手段

▲荔枝椿象猖狂，每年3至5月，每隻雌蟲都可產140粒左右的卵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許展溢／台北報導

荔枝椿象為近年危害荔枝、龍眼產業的重要害蟲，除損害農作物嚴重，人體碰到還會造成傷口潰爛，農委會啟動「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」，依荔枝、龍眼生長期及荔枝椿象生長階段，祭出4大絕招，包括採用化學、物理和生物法，及清園整枝進行防治。

▲荔枝椿象荔枝椿象為近年危害荔枝、龍眼產業的重要害蟲。（圖／高雄區農業改良場提供）

荔枝椿象20年前從金門傳到台灣本島，農委會說明，荔枝椿象以成蟲越冬，待氣溫回暖後開始覓食、交配並產卵，產卵高峰期約3至5月，每隻雌蟲可產140粒左右的卵， 寄主為無患子科植物（包括龍眼、荔枝、台灣欒樹、無患子等），目前全國荔枝栽種面積約9900多公頃，龍眼約1.1萬公頃，該蟲會吸食嫩梢汁液，導致落花、落果等枯萎狀況，造成農民嚴重損失。

▲民眾不慎接觸荔枝椿象後，造成皮膚潰爛。（圖／高雄區農業改良場提供）

農委會主秘張致盛表示，為強化108年防治效果，已成立計畫，整合各地方政府推動農業區荔枝椿象區域整合防治，主要方法則有4種，包括清園整枝、物理防治、生物防治及化學防治。

▲▼農委會主秘張致盛說，防治方法主要有4種，包括清園整枝、物理防治、生物防治及化學防治。（圖／農委會提供）

農委會防檢局副局長鄒慧娟說，在防治時機上，由於冬季低溫時荔枝椿象成蟲多會尋找隱密處躲藏，不易發現其蹤跡，直到隔年早春氣溫回暖，越冬的成蟲才會出來活動並交配產卵，而其體內脂肪已消耗，對藥劑容忍性低，這時是全年最關鍵的防治時機。

▲▼農委會訂出荔枝、龍眼防治曆。（圖／農委會提供）

鄒慧娟指出，生物防治採在開花期停止施藥，改釋放平腹小蜂、摘除卵塊或移除成蟲，待花期結束後可配合荔枝細蛾防治再次進行施藥，今年特別增加平腹小蜂釋放量，由去年405萬隻增加到1660萬隻，以有機栽培及廢耕園為優先釋放區域，釋放區域包括台南市、台中市、高雄市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、苗栗縣、基隆市及金門縣。另外，物理防治部分，農委會表示，目前高雄市、彰化縣則以2元收購一片卵片，農民可至相關單位請領。