　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿里山花季3/9起登場！轉乘客運3/1開放劃位　「交通攻略」一次看懂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲阿里山林業鐵路的Shay蒸汽火車頭。（圖／翻攝自維基百科由葉瑞聰提供）

▲阿里山林業鐵路的Shay蒸汽火車頭。（圖／翻攝自維基百科，由葉瑞聰提供）

記者賴文萱／台北報導

一年一度的阿里山花季將在3月9日起登場，持續至4月10日，為期33天，最美櫻王「染井吉野櫻」也預計於3月10日起盛開。為提高賞花品質，在花季期間將實施「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大措施，民眾上山賞花前得要看仔細。

▲▼阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

請繼續往下閱讀...

▲阿里山花季，染井吉野櫻預計3月10日至25日盛開。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

今年櫻花約提早7~10天盛開，目前園區裡的唐實櫻已經滿開，最受矚目的櫻王「染井吉野櫻」花期預計在3月10日至3月25日達到巔峰。

為維持遊客的賞花品質，花季期間祭出遊客總量管制，團客10,000人、住宿遊客2,000人、散客2,000人，加上管制時段外上山民眾2,000人，當日總計16,000人。

在花季開始後連續4周的周休2日及清明連假上午6時到12時台18線，於阿里山公路湖底（65.4K）~台21線塔塔加，將進行小汽車和大客車的交通管制，遊客必須改以公車轉乘接駁及遊覽車預約登記方式入園。

▲▼阿里山花季交通疏運措施。（圖／公路總局提供）

▲108年阿里山花季疏運措施簡圖。（圖／公路總局提供）

阿里山花季交通管制措施

1.管制時段：花季開始後連續4週之週休2日及清明連假（3月9~10、16~17、23~24、30~31、4月4~7日，共計12天），嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時（預約團客除外），南投端上午7時至11時。

2.管制路段：嘉義端台18線65.4k湖底處至南投端台21線塔塔加路段，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，禁行小型車。

▲▼阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

▲阿里山花季，染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

「團客」交通方式
須至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k過五虎寮橋300公尺處停車購買門票。

「散客」交通方式
1.在台18線61K轉乘：民眾可至全省統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間（61k八八新舍），選擇適合的班次預約購票劃位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。
2.預約系統將於108年3月1日（五）零時起開放民眾預約劃位，後續亦將視預約人數，彈性增開班次及釋出預約名額。

▲▼阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

▲阿里山花季，染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

轉乘路線客運自3月1日零時起開放民眾預約劃位，後續並視預約人數，彈性增開班次及釋出預約名額。今年林務局也特別將門票設計成花季紀念票券，圖案呈現各種櫻花風貌，打卡按讚就可拿到花季限定明信片。在疏運期間，只要搭乘公共運輸入園的散客，憑車票還可享入園門票150元優惠價（原價200元）。花季期間的每周三，林鐵處也安排蒸氣火車在上午10時半到11時45分固定行駛，遊客可拍攝到復古經典火車搭配櫻花的美景。

▲▼阿里山花季門票、明信片。（圖／林務局提供）

▲▼今年阿里山花季推出限定門票、明信片。（圖／林務局提供）

▲▼阿里山花季門票、明信片。（圖／林務局提供）

另外，由於往年台18線八八新舍搭乘人數眾多，車票及門票分別購票造成民眾不便及排隊久候，今年車票、門票整合採單一窗口販售，簡化購票流程統一販售。已購買車票預售票的民眾，也有設置優先窗口提供服務，以減少等候時間。

▲▼阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

▲夜拍櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

ET快訊
快訊／三重重新橋「12機車追撞」！5人送醫一度回堵　騎士骨折
快訊／他終結11槓！「5.21億威力彩」一注獨得　獎落台中市
派對緊貼高中妹聊天「竟是姪女」秒軟　結局超展開：好多兄弟
站壁到腿軟！賣淫越南正妹離台前2天下殺8折拚現金

關鍵字：阿里山花季,阿里山,櫻花,染井吉野櫻,阿里山花季交通管制,公路總局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／2月颱「蝴蝶」重回強颱還又增強！今年颱風季恐不妙？　彭啟明說話了

影／「蝴蝶」大爆發增強！創百年2月強颱首例　全台有雨、北北基續大雨特報

影／大變天！鋒面、冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」　氣象局：這波很有感

250年唯一！元宵節遇年度最大滿月　各地賞月機率曝「23:54記得抬頭」

華航傳將砍「不賺錢航線」首波可能名單出爐　交通部回應了

回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

快訊／機師罷工7天落幕！華航勞資談妥5訴求　工會：簽團協後結束罷工

121機師拿回檢定證！　華航估明天航班可望全部恢復正常

更新／機師罷工將宣告結束！　華航勞資「密室協商」訴求全達共識

華航勞資關鍵疲勞航班訴求談好了　工會再提「禁招外籍正機師」

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

228前夕用魷魚粥砸蔣中正銅像　他狂喊殺人魔王：為轉型正義

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「一把抱起」：走吧

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　 網友爽翻：離我好近！

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

嬤堅持賣40年...炭火現烤超涮嘴 古早味零食「放屁豆」明星也愛吃

阿里山花季3/9起登場！轉乘客運3/1開放劃位　「交通攻略」一次看懂

車站被遺失物淹沒！台鐵員工曝辛酸「像做功德」：有次還要我冰魚...

特定期間每日開放15組！到北海道紋別樂園　與海豹阿公互動體驗

月薪65K…逼買雙北千萬房！女友「8條榨乾守則」：錢全給老婆　他崩潰了

18年沒調薪！他拜師父門下「半年突加薪2次+升官」　網驚：靠1招變董事長

影／周六各地大回暖！南部高溫飆30°C　收假日又變天「北部濕冷探15°C」

月賺8萬！他靠投資賺千萬　40歲辭公職打造自己的鐵飯碗

商業周刊／ 挖掘天王藝術家的鷹眼　她連看不見的素描都能賣

搭台鐵列車！窗簾布「長滿黑霉斑」癢翻　女大生求漲價：給我好的乘車體驗

選228回應台大生鋸政大蔣像馬腳　台大3點聲明：依校規處理

陳冠希潮牌T爆盜用台灣設計師作品！　公開認錯了：緊急下架銷毀

豪華帳篷、帆船飯店　2019人氣超高的夢想住宿清單TOP5

CBA／劉錚右手掌骨折　賽季報銷廣廈季後賽難走

印巴空戰扯到「台灣」！印度秀F-16標配空對空飛彈照　巴國反嗆該換調查局了

巨人向哈波開價北美運動史上最大約　道奇報價也破紀錄

好想挽回前任？他失敗3次...曝超狂「復合8大覺悟」網秒被點醒

還記得《三生三世》的素錦嗎？　演惡女挨罵3年…轉型當「流淚正宮」爆紅

餐桌上水杯有古怪！金正恩到越南吃晚宴　只喝自備「平壤之水」

男友總是沒性趣？研究：調整妳的「聲音」就能讓他狂野起來

川普爆：北韓有祕密「鈾濃縮廠」　金正恩驚訝…川金二會破局！

腸胃炎挨兩針貴賓浮誇尖叫　獸醫傻眼：我才擦酒精耶

生活熱門新聞

月薪65K！女友逼買千萬房：錢..

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　..

紅色福特佔用車庫　屋主暴怒鎖門

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆..

他拜師父門下　半年突加薪2次升..

OL遭緊貼嚇阻！高中弟：開賓士..

第一次出國　他桃機撿到7碗泡麵

他拿鞭清壇猛被巴頭　「溫柔女聲..

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫..

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

好市多爽買握壽司卻變成三鮮炒飯

女老師私校教書　驚小二女舔雞雞

美心沒死！《還願》封面藏第二結..

即／新竹上吊送煞開始！道長請出..

更多熱門

相關新聞

超商櫻花季門市驚現桂綸鎂詭異照

時序進入春天，春遊賞櫻風潮興起，對此各大超商紛紛推出櫻花季活動。其中，位於台北的小7誠安門市，也正在打造充滿櫻花感的特色門市，但卻有網友發現該門市的玻璃櫥窗，竟放著大大的桂綸鎂人像，加上外牆上的粉紅櫻花，看起來就像桂綸鎂的靈堂，讓網友譏笑說，「音容宛在」。

機車考照明年大變革！全球首創實境考題

窮人的高速公路！西濱快年底全線通車

就是在找你！7千車主記得申請機車補助

阿里山花季3/9登場　管制措施出爐

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

UBA球員驚傳死訊！23歲車禍驟逝

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

即／三重埔重新橋12機車追撞！5人送醫

月薪65K！女友逼買千萬房：錢全給老婆

逆向三寶嚇到犁田送頭！大貨車極限自救

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

派對緊貼高中妹！聊天「竟是姪女」秒軟

TOYOTA新RAV4汽油尊爵展間實拍

老跟另一半黏TT！5徵兆「遲早會分手」

美威斯康辛超大車禍　131車連撞

大叔遭綁架餵壯陽藥逼「男男激戰」

台中港工人溺斃！妻挺「雙胞肚」崩潰：3月要結婚

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　韓網罵翻

即／終結11槓！5.21億威力彩一注獨得

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出媽媽心聲

更多

最夯影音

更多

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

228前夕用魷魚粥砸蔣中正銅像　他狂喊殺人魔王：為轉型正義

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面