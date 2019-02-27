「遺照破牌位倒」大鬧靈堂　專家：觸怒亡靈萬萬不可

▲前國代范揚恭靈堂遭搗毀，亡者長子范振揆說，只要警方將他依毀損現行犯將逮捕送走，讓靈堂恢復平靜即可。（圖／范振揆提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

前國大代表范揚恭日前逝世，家屬為他在家裡設起靈堂，未料26日晚間竟遭到砸毀。范揚恭的長子范振揆認為，損壞靈堂的莊男是患有精神疾病之人，他能理解精神病患的狀況，因此不計較，只讓警方將他依毀損現行犯將逮捕送走，讓靈堂恢復平靜即可。

23歲的莊姓男子26日晚間前去向新竹縣前國代范揚恭捻香，之後莊男在喪宅飲酒，卻因一時情緒失控，突砸毀靈堂。范揚恭的遺照被打破、靈位也被推倒，莊男還拿刀戮門，范家友人發現出聲嚇阻，卻讓鍾男更抓狂，一度揚言拿刀砍人。





范家親友們合力上前制止，一夥人正準備以拳腳教訓他，卻遭到曾參選立委、亡者長子范振揆制止。范振揆無奈的說，莊男是患有精神疾病之人，而自己朋友也有類似狀況，只要情緒不穩就會發生一些怪事，因此他能理解精神病患的狀況，因此要求親友不要對他暴力相待，也不要計較，因此只要警方將他依毀損現行犯將逮捕送走，讓靈堂恢復平靜即可，現在千頭萬緒，只有先將父親的後事圓滿就好了，不要節外生枝了。



對於搗毀靈堂，民俗專家黃有福說，「萬萬不可」，他說，搗毀靈堂的人就算喪家不願與他計較，也會觸怒亡魂，他建議搗亂一定要親自去向亡者道歉，若是精神疾病異常，或是無法控制者，也要由家人陪同，到亡者靈前燒香祭拜誠心道歉，擲爻獲亡者同意下，才能免除一些災厄；台灣俗語「鬼神不能欺」，若什麼都沒做，搗毀者可能就大禍臨頭，絕對不能小看。

1942年出生范揚恭曾是聯合報記者，曾當過義民中學及明新工專國文教師，作育英才無數，在90年代曾代表國民黨參選國民大會代表，當選過2屆，是新竹縣湖口范家知名人士，因此范揚恭過世消息傳出，新竹縣藍綠人士紛紛前往致祭。