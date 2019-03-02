南警落實盤查　路檢查獲「3條通」通緝犯

▲台南市警三分局3月1日晚上，於安南區安吉路實施取締酒後駕車路檢勤務時，同時查獲17歲越南籍逾期居留男子，及29歲身負3項通緝案男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局3月1日晚上，於安南區安吉路實施取締酒後駕車路檢勤務時，同時查獲17歲越南籍逾期居留男子，及29歲身負3項通緝案男子，訊後分別將越南籍男子移送移民署專勤隊續辦，通緝犯林男解送台南地檢署歸案。

市警三分局指出，17歲越南籍男子阿桑去2018年10月持觀光簽證來台，12月簽證逾期未歸國，越男阿桑1日晚騎乘朋友機車行經安吉路時，發現警方實施路檢勤務，刻意將機車停於路旁，意圖加入機車群中混淆警方視聽，沒想到阿桑一舉一動都被警方看在眼裡，在通過路檢點時，遭警方攔下，警方於訊後將逾期居留男子移送移民署專勤隊續辦。

警方攔查逾期居留越男後，隨後攔查另輛自小客車，汽車後座乘客29歲林男，在警方以目視方式檢查車內狀況時，神色有異，刻意瞥頭迴避警方視線，此舉反而引起警方懷疑，林男經警方盤查，為台中地檢署發布毒品、詐欺及南投地檢署發布詐欺，共三項通緝犯。

警方發現林男為詐欺、毒品通緝犯後，對車輛實施附帶搜索，並未發現任何違禁物品，警方於訊後將林男解送台南地檢署歸案。

南警三分局表示，法律沒有假期，目前雖為228連續假期期間，警方對於違法行為並不會因此打折，因為淨化社會治安、守護市民生命財產安全是警察責任，本分局會持續掃蕩犯罪，讓治安環境更上一層樓，建構安居樂業友善環境。