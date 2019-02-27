真白目！通緝犯「伯朗大道」腳踏車業攬客　攔到警察…GG

▲黎男違規攬客攔到巡邏車遭查出通緝身分。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

花蓮縣富里鄉一名黎姓男子因酒駕觸犯公共危險罪，未繳完罰鍰而遭通緝，黎男在朋友介紹下到池上鄉擔任腳踏車租借攬客人員，未料「出師未捷」錢還沒賺到竟攔到巡邏車，遭警方查出通緝身分，移送台東地檢署歸案。

台東縣池上鄉「伯朗大道」因知名航空公司拍攝形象廣告讓「金城武樹」爆紅，吸引國內外遊客前來朝聖，腳踏車租賃業者看到商機，也紛紛至該地展店「搶錢」，但有些業者為了招攬客人，手持指揮棒或是價目表DM，不顧自身及行車安全，站在路中攔車引導車輛進入店內租車，非常危險！

台東縣警局關山分局分局長蔡耀順透過社區民眾得知此狀況，於是請池上分駐所運用巡邏等攻勢勤務前往取締，藉以維護交通安全及民眾旅遊品質。

警員曾明元及蔡誌昇26日執行巡邏勤務，行經新興路段，黎男就站於路中違規攬客，還指揮著要巡邏車停靠，員警隨即上前制止並告發，以M-police行動載具(小神捕)查詢黎男資料，畫面赫然跳出「查捕逃犯」紅字。

細問之下，黎男表示，他住在富里，因「不能安全駕駛」案未繳完罰鍰而遭通緝，想說來這兒打工賺錢，誰知居然攔到了巡邏車啦！全案經警詢後，將黎男移送台東地方檢察署歸案。