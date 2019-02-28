廚餘桶驚見女嬰屍／關鍵黑衣男曝光！手拎黑色塑膠袋西門町丟包

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名環保公司員工於26日早上整理廚餘時，割開黑色塑膠袋，赫然發現連著臍帶跟胎盤的女嬰屍，警方查看環保垃圾車的行車紀錄器，發現該車在萬華西門町載到這塑膠袋，因此調閱附近路口與店家監視器，查出女嬰被丟在昆明街的一家燒肉店的廚餘桶，並發現棄嬰的人疑似是一名黑衣男子，正持續追查中。

▲黑衣男子涉有重嫌，警方正全力追人。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，原本環保車的行經路徑，在台北市共有100多個點，徹夜調閱所有可能的影像畫面，總算查出最有可能的丟棄地點；燒肉店店長向警方解釋，每晚11點打烊後，就會將垃圾桶放在昆明街，由環保公司收走。

警方調查，環保公司的車，在清晨5點多會到昆明街收垃圾跟廚餘，推測女嬰被丟棄的時間，應該是深夜12點多到清晨5點之間，調閱附近影像後，發現一名黑衣黑褲的男子涉有重嫌。

新店警循線追查，發現該名男子與另一名女子曾投宿在昆明街附近的旅館。旅館人員指出，有見過這對男女，國籍為新加坡，在26日，意即案發當天下午退房離開，並已返回新加坡。員警在嫌疑人投宿的房間內採集到血跡，將作DNA比對，以釐清是否與女嬰有關。

▼新店廚餘桶驚見女嬰屍。（圖／記者陳雕文攝）