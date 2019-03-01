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影／幼童「暴衝馬路」姨媽急追仍遭機車撞上　網推爆：牽繩超重要

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突發中心／綜合報導

一名男童跟姨媽1日中午前往飲料店買飲料，不料男童卻不理會姨媽示意牽手，直接往馬路上爆衝，姨媽見狀想要拉卻來不及，男童就在眼前被機車撞倒，所幸男童被壓在機車下後並無大礙，許姓騎士氣得將過程監視器PO網，怒道「大人一句對不起也都沒有，有小孩還是寵物的人，希望能做好防護措施，這個真的不是玩笑！」

許姓女騎士在臉書社團《爆怨公社》上張貼一段影片，並寫下：「遇到這種暴衝的小孩真的無言，小孩不懂事就算了，大人一句對不起也都沒有」，並指出是姨媽帶小孩出門沒顧好，發生事故後也只顧著看小孩，若不是自己撞到，就變成隔壁車道的汽車撞下去了，好險男童事故後還在現場嬉鬧跳動，看似沒有大礙。

▼姨媽買完飲料示意要牽手，男童卻暴衝跑上馬路。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼男童暴衝上馬路，姨媽來不及抓住一起被機車撞上。（圖／翻攝自爆怨公社）

許女表示自己的機車前車殼全破裂，自己有些微擦傷，好險當時車速不快，要不然就恐怕撞上男童後會直接飛出去。而曝光的監視畫面中可看到，當時男童跟著姨媽步出飲料店，姨媽準備要牽起男童的手時，男童瞬間爆衝直直跑向馬路，姨媽一個箭步想要追回卻來不及，最後整個人前撲想將男童抓住，反而跟男童一起被機車撞上。

對此網友近乎一面倒批評這名姨媽，留言表示「小屁孩能活著算他祖上積德」、「她有可能要妳賠償，未注意車前狀況」、「樓主真雖小，遇到這種的」，更有人大推孩童防走失牽繩「有些小孩比較好動，真的用一下比較安全」、「 會生不會顧比畜牲還差勁」、「出門請用牽繩」、「1.2歲的年紀，有時真的不給牽又抓不住」。

▼姨媽來不及抓住男童一起被機車撞上。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼男童暴衝上馬路，姨媽來不及抓住一起被機車撞上。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：牽繩,幼童,防走失,飲料,暴衝

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