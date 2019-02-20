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「出腳趕狗」護孕妻　他遭飼主率眾狂毆到腦震盪

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遛狗。（圖／示意圖／達志影像）

▲西安一名周姓男子為避免孕妻被狗撲，挺身趕狗，卻遭氣憤的飼主率眾打到腦震盪。（圖／示意圖／達志影像）

實習記者陳妙津／綜合報導

陝西西安一名周姓男子15日偕孕妻出門吃飯，不料路邊突有一隻未牽繩的小狗撲向孕妻，情急之下，周男往反方向把狗踹開，此幕也被遠處的飼主看在眼裡，竟帶著其他3名友人衝過來，直接把周男打到腦震盪。

據《華商報》報導，周姓男子表示自己顧及妻子有7個月身孕，才驅趕小狗，但並沒有真的踢中，遠方飼主卻見狀氣不過，與3名友人從幾十公尺處跑來辱罵，在他報警後更直接動粗，想毆打周太太，他不得不出手阻攔。

後來雙方發生肢體衝突，周男說自己被狂毆後腦勺，又被打倒在地踹頭，夫妻倆被打到急忙逃往附近保安亭，對方才肯罷休。

 ▲遛狗,狗狗,汪星人,公園。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警方提醒，遛狗一定要牽繩避免干擾其他用路人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

周男表示，警方到場後調了監視器畫面查看，毆打過程並沒有被拍下，只有雙方爭執過程，但他事後感到頭暈目眩，且噁心欲吐，下午至大興醫院詳查才發現竟被打到腦震盪，醫生建議住院休養，但周男考慮到妻子獨自在家無人照顧，並沒有同意。

從監視器畫面可見，惹禍小狗在雙方初期爭執期間，仍在路上到處亂跑，還差點被電動車撞上。警方表示，目前該案已經進入調查階段，但尚未找到飼主4人，不過要提醒遛狗時，一定要使用牽繩，才不會造成其他用路人困擾。

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關鍵字：孕婦,牽繩,遛狗,圍毆,西安

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