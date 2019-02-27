妻子同意要喝春藥特調飲　竟先被姪女喝掉差點GG

▲新北市男子飲料下藥，竟先被姪女喝掉。此為示意圖，與當事人無關。（圖／翻攝pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市某已婚男子，原打算與妻子床戰，在妻子同意下，調了一杯運動飲料加春藥的特調飲料，放在桌上，沒想到特調竟先被同住的姪女喝下。姪女喝下後到房間昏睡，並對男子提告性侵，檢方偵辦時，男子的妻子作證，檢方也沒驗出姪女下體有精液反應，對男子做出不起訴處分，高檢署再議後，駁回再議確定。

本案發生於去年5月初，男子與妻子同住在新北市，妻子20歲的姪女也與2人同住。當天晚間，男子打算與妻子有個激情夜晚，經過妻子同意後，晚間10點多，男子將網路上買來的春藥，加入運動飲料後，放在客廳桌上。

沒想到姪女這時返家，進門後口渴，看到桌上有一瓶已經開封的運動飲料，不假思索，一飲而盡。但沒多久，姪女就開始頭昏，自己進到房間裡睡覺。但姪女在睡夢中醒來3次，第一次看到姑丈打開陽台曬衣服，第二次看到姑丈站在她床邊，她還開口詢問姑丈為什麼在這？接著又昏睡。姪女第三次醒來時，姑丈還是站在她床邊，嘴巴說著：「我很後悔。」她雖詢問為什麼後悔，但因為太昏沉，完全聽不清楚姑丈說什麼。

姪女清醒後，與姑姑發現姑丈竟離家出走，只留下一張寫著「對不起」的紙條。2人著急報警處理，警方詢問時，姪女才透露案情，警方不敢大意，再加上從殘存的運動飲料中驗出不明藥物，因此將全案移送新北地檢署偵辦。

新北檢檢察官偵辦後，傳喚男子到案。男子坦承在飲料中下藥，但他主張這些藥物，是平常和老婆啪啪啪時促進情趣之用。當天他調好飲料後，就到房間哄女兒睡覺，等到女兒睡著後，他走到客廳才發現飲料竟被姪女喝掉了，他怕姪女出事才會進房裡察看，絕對沒有性侵姪女。

另外男子的妻子也向檢方表示，這杯特調確實要給她喝。此外，檢方也根據姪女驗傷單，沒發現她有明顯外傷，陰部、肛門也無明顯傷痕；女子的內褲底內層斑跡、外陰部棉棒及陰道深處部棉棒送驗，都沒有發現精子細胞，也沒有檢出男性Y染色體DNA-STR型別，檢方因此採信男子說詞，做出不起訴處分。案經新北檢依職權送高檢署再議，高檢署駁回再議確定。

