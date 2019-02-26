分手男「我能花錢讓妳痛苦」　護理師遭PO「缺男人」提告

▲不滿分手，楊姓男子跑到護理師女友宿舍外站崗，還電話恐嚇「能花錢讓妳痛苦」。（圖／示意圖）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一楊姓男子不滿在醫院當護理師的女友提出分手，竟跑到醫院宿舍樓下「站崗」，打電話恐嚇「我能花錢讓妳開心，也能花錢讓妳痛苦」，嚇得護理師不敢出門。楊男並在交友軟體BeeTalk上，公布女友個資，散佈「缺男人」訊息。台北地方法院依恐嚇維安及違反《個人資料保護法》等罪，各判楊男拘役20天及有期徒刑2個月，各得緩刑2年，全案可上訴。

根據判決，楊男不滿女護理師提出分手，於2018年3月某日，跑到醫院宿舍外「站崗」，要求護理師出面談。電話中，楊男情緒激動「我能花錢讓妳開心，也能花錢讓妳痛苦，徵信社那麼方便..妳覺得我找不到妳嗎？」並威脅要破門進入「妳覺得妳有辦法安全到醫院上班嗎？妳覺得妳下班不用面對我嗎？」

護理師被嚇得不敢出門，只能待楊男自行離開。但楊男返家後，又在交友軟體BeeTalk上，貼出護理師照片、工作、學歷等個人資料，並張貼「跟醫生搞曖昧不是好事」、「趕快認領，我很缺男人」等訊息。護理師決定提告，並向楊男求償。

開庭時，楊男坦承情緒失控，當庭向護理師鞠躬道歉，法官考量2人也達成25萬元和解賠償，護理師也表示願意給「1次」機會，因此恐嚇維安部分，判決楊男拘役20天，得易科罰金；違反《個資法》部分，判決2個月有期徒刑，得易科罰金，2罪均得緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

【更多新聞】

花美男變大叔！黃琪蓋棉被出庭 閉眼喃喃自語：媽媽都打我

驚世惡媳！97歲公公不睡午覺 噴殺蟲劑沖冷水「關浴室凌虐2天」慘死