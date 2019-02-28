兼差酒女「台大牙醫畢業」釣富商　上哈佛進修騙156萬

▲酒店小姐自稱台大牙醫畢業，要到哈佛大學進修，向交往中的富商前後共詐騙156萬元。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者楊佩琪／台北報導

一名章姓女子自稱台灣大學牙醫系畢業，與一連姓已婚富商認識後，2年多來以爸爸過世、要到哈佛大學進修、要買器材、要繳房貸等理由，4次誘騙富商陸續交付共156萬元，直到富商輾轉得知章女僅為一牙醫診所助理，提告詐欺。台北地方法院審理後，章女被處有期徒刑7個月，緩刑2年。

根據判決，章女曾擔任過牙醫診所助理，月薪約3到4萬元，離開後待業中，2016年在一酒店兼差當小姐，認識前來消費的連姓富商。章女自稱，自己是台大牙醫系畢業，現正在診所實習，2人透過通訊軟體Line聯繫，進而成為男女朋友。

2016年9月，章女告訴富商，錢不夠繳交學費，連男好心，答應借款25萬元，章女於是約富商於台大醫院前交付。1年後，章女再向富商求助，因為要到美國哈佛大學進修，來不及繳交約定預付的3個月房貸，富商不疑有他，又掏了20萬元幫忙。

章女在所謂「進修」期間又向富商表示，因為課程需要，在美國買牙醫器材比較便宜，但當地生活花費大，急需用錢。富商聽了也答應，分2次匯款共60萬元給章女。2017年3月，章女哭訴，父親過世了，需要繳遺產稅才能辦理遺產繼承，富商於是再匯51萬元。

富商前後一共投了156萬元在章女身上，但輾轉經友人得知，章女根本只是牙醫診所助理，不是台大畢業生，也沒有到哈佛進修，這才發現被騙，怒對章女提告詐欺。

法院審理期間，章女的真實身分曝光，其實為大陸籍，多年前大學畢業後嫁到台灣，不只有一段婚姻，但確實每月得負擔5萬元房貸，平日偶爾在酒店兼差。章女坦承詐欺犯行，法官考量其無前科紀錄，且與富商達成和解，並當庭交付156萬元支票，因此依詐欺罪，將章女判處7個月有期徒刑，緩刑2年，全案可上訴。

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