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關浴室沖冷水、噴殺蟲劑虐死公公　冷血媳婦曝殺人原因

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▲▼戚婦凌虐杭姓公公2天致死，被士林地檢署依家暴傷害致死罪起訴求處重刑 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲戚女凌虐97歲杭姓公公2天致死，士林地檢署依家暴傷害致死罪起訴求處重刑 。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市戚姓婦人2018年12月不滿97歲的公公不願午睡及上廁所，連續2天對公公沖冷水、噴殺蟲劑將公公虐死，案發後還謊稱是外籍看護對公公拉扯導致死亡，並妨礙外籍看護說出真相，最後才坦承是不滿公公將丈夫當作搖錢樹才動手施虐。檢方調查後，依家暴傷害致死罪起訴戚女，並請法官從重判刑。

根據了解，死者杭姓老翁2018年12月21日傍晚送醫前死亡，檢察官隔天相驗遺體時，發現杭翁身上有多處瘀傷，同住的媳婦神色怪異，外籍看護又欲言又止，因此懷疑老翁死因不單純；加上鄰居透露，當天覺得戚女有異，因為警消到場時，原本詢問是否要急救，結果戚女竟回答不用，事後又改口說救一下。

警方特別兩度偵訊看護，但是在第一次偵訊時，戚女在旁不斷試圖干擾看護陳述，警方第二次偵訊時直接排除戚女在場，結果成功突破了女看護的心防，女看護供稱說，杭翁在死亡之前，連2天都在浴室內與戚女大打出手，她看到戚女對杭翁沖冷水施虐，多次勸阻都沒有用。

女看護表示，平日就可能出戚女不喜歡公公，當時她有聽見公公在浴室的喊叫聲，偷看也發現戚女踩在公公的腿上，但她沒想到最後公公竟然會被虐死，戚女還指示她對警察說什麼都不知道。對此，戚女則將公公的死因推給看護，謊稱看護曾和公公發生肢體衝突，但檢察官不予採信，最後將戚女聲押獲准。

▲▼戚婦凌虐杭姓公公2天致死，被士林地檢署依家暴傷害致死罪起訴求處重刑 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲戚女涉嫌用噴灑殺蟲劑、浴室長刷毒打凌虐公公 。（圖／記者劉昌松翻攝）

戚女被收押後才坦承說謊，她坦言12月20日中午公公拒絕午睡讓她情緒失控，就強拉公公進浴室以冷水沖洗，過程中與公公激烈拉扯推擠，導致公公跌倒撞到地磚、馬桶，公公想爬起來，她就直接用腳踩在胸口、腿部壓制，過程中她還去冰箱冷凍庫拿出冷凍雞肉、魚肉放在公公身旁，再拿出殺蟲劑噴灑。

隔天她又不滿公公不聽指示上廁所，再一次將公公拉至浴室沖冷水，還將冰凍肉品放在公公身上，並且把公公關在浴室，但不料公公這次不堪受虐死亡。戚女還辯稱說，她是覺得公公把丈夫當作搖錢樹，心裡很不滿才會想虐待公公，但她不知道這樣的方式會讓公公死亡。

杭翁全身多處鈍挫傷、多處肋骨骨折，最後因心因性休克及呼吸衰竭死亡。檢方痛批戚女不顧公公把丈夫扶養長大的恩情，竟然因情緒失控就虐待如同幼兒、欠缺自衛及求救能力的老人家，使杭翁在最後人生終點前，還要承受身體疼痛外及心理恐懼，因此依家暴傷害致死罪起訴戚女，並請法官從重判刑。

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