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萬里倉儲藏10億元毒品！恐殘害2500萬人　高檢署宣布破獲

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▲海巡署破獲數千公斤毒品，估市價達新台幣10萬元 。（圖／海洋委員會海巡署提供）

▲基隆地檢署與海巡署等單位，查獲全台最大毒品包裝倉儲廠，查扣的毒品，估計若流入市面，將殘害2500萬人。（圖／海巡署提供）

記者楊佩琪／台北報導

總市值10億元的毒品，將殘害多少人？答案令人乍舌，估計2500萬。高檢署轄下基隆地檢署指揮海巡署等單位，向上溯源，於新北市萬里區查獲全台最大宗毒品包裝倉儲，包括大麻膏、K他命、新興毒品「喵喵」等各式毒品超過2700公斤。

高檢署表示，此次由基隆地檢署承辦檢察官張志明，指揮專案小組及海巡署、金山分局、基隆市警局等單位，於1月3日下午，先在基隆市七堵區查獲販售、運送毒品的吳姓男子後，向上溯源，逮到孫姓共犯，並在位於新北市萬里一倉儲內，查獲數量驚人各式毒品，顯見為存放及包裝工廠。

包括二級毒品「大麻浸膏」2.8公斤、三級毒品K他命60公斤、毒咖啡包509包、四級毒品「喵喵」原料2.8公斤，以及混合型毒品11公斤、新興毒品摻雜神經系統藥物「依替唑侖（Etizolam）」102萬顆。另還有分裝機、改造手槍1把、子彈34發等。吳男目前遭法院羈押禁見。

高檢署強調，除結合檢察、警察、調查、海巡、憲兵、關務等6大緝毒系統，彼此分享資訊外，另設置全國毒品資料庫，蒐集、分析全國毒品案件資料，再以大數據方式，統合情資，建構有效打擊毒品犯罪措施，並於台北、新北、台中等8大地檢署設置數位採證中心、數位採證室，透過科技採證，掌握毒品犯嫌犯等關係網絡，有效定罪、勿枉勿縱，才能真正打造無毒家園。

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關鍵字：新北市,萬里,倉儲,高檢署,地檢署,基隆,海巡署,毒品,,K他命,喵喵,大麻,原料,包裝,工廠

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