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不祭改就會死！「蘇蘭」唬爛印堂發黑　信女被騙500萬

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▲▼年,走春,拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,參拜。（圖／記者李毓康攝）

▲坊間時常有人以消災解厄、改運等話術欺騙善男信女。示意圖非當事廟宇。（圖／記者李毓康攝）

社會中心／綜合報導

一名71歲陳姓婦人於2018年在廟裡被一名自稱法號「蘇蘭」的陌生女子搭訕，並以「不祭改就會死」等言論嚇唬陳婦，再介紹一名實為神棍的法師給她。在2人聯手欺騙之下，陳婦前後花了500多萬，連土地都拿去抵押，最後因對方說「不交錢就會死」，才驚覺被騙。儘管矢口否認還反誣陳婦，「蘇蘭」最終被警方以詐欺罪移送法辦。

根據《自由時報》，2018年10月，高齡71歲的陳老太太到新竹市區一間宮廟拜拜，突然有一名自稱法號「蘇蘭」的女子上前搭訕，指陳老太太印堂發黑、氣色不佳，疏忽的話就會面臨死劫。聳動的言論嚇壞陳老太太，趕緊在「蘇蘭」的引薦下，以高額代價讓一名「道行高深的法師」為她消災解厄。

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲陳老太太在拜拜時被搭訕，就此落入詐財的坑。（圖／記者李毓康攝）

陳老太太每隔一段時間就會被法師以各種名義要求付錢，為求家人平安，只好撒錢讓法師做法。從11月與「蘇蘭」和法師面交之後，陸續典當了家中的貴重物品，最後甚至連土地都拿去抵押，總共支付超過500萬元。直到有一次，陳老太太被「蘇蘭」以「不交錢就會死」威脅，加上想觀看法師做法都被拒絕，才恍然大悟向警方報警。

警方表示，「蘇蘭」真實身分是62歲林姓女子，利用信徒弱點向陳老太太斂財，但林女矢口否認，還反控陳老太太是羨慕她氣色好，才想花錢效法。警方訊後以詐欺罪嫌將林女移送法辦。

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關鍵字：詐騙,詐欺罪,神棍

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