閩南師大「59個專業」免試收台生　師範系畢業可留大陸教書

▲閩南師範大學大門 。（圖／學校官網）

大陸中心／綜合報導

繼大陸教育部再降台生申請大學門檻後，福建閩南師範大學推出免試招收台灣應屆高中畢業生。據悉，申請人可在公布的59個招生專業目錄中選擇四個專業作為專業志願，值得關注的是，今年在招生專業中新增師範類專業，台生畢業後可在大陸就業教師崗位。此外，錄取台生的收費標準和大陸學生一致。

據《中新社》報導，閩南師範大學相關負責人表示，為更好的規範依據台灣學測成績招收台灣高中畢業生工作，實現招生錄取工作的順利進行，閩南師範大學根據教育部的有關要求，結合學校實際情況，招生人數視報考生源情況而定。

報導稱，具有台灣居民居住證或台灣居民來往大陸通行證和在台灣居住的有效身份證明，學測考試中語文、數學、英文考試科目中任何一科成績達到均標級以上的台灣高中畢業生可直接向學校申請就讀，學校將組織專家評審，達到錄取條件的考生即可申請辦理錄取手續。

報導指出，被錄取的台生所要繳納的學費、住宿費和雜費等與大陸本科生標準一致，以人民幣方式結算。台生修完規定課程、修滿學分即准予畢業，符合學位授予條件者，學校授予其學士學位。此外，台生在讀期間可申請教育部、福建省政府台灣學生獎學金。

▲閩南師範大學校園一景。（圖／翻攝自百度）

閩南師范大學是具有博士學位授予權、本一批次錄取的福建省重點建設高校，坐落於歷史文化名城漳州市。

閩南師範大學相關負責人表示，該校充分發揮地處閩南文化核心區域、國家歷史文化名城、台灣同胞主要祖籍地的歷史文化資源優勢，在增進兩岸文化認同、服務兩岸交流中發揮積極的先行先試作用。

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