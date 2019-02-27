選填志願頭很痛　高中老師建議參照近2年學測2至4科統計表

▲許麗吉建議考生，選填志願時，先列出10個左右有興趣的校系，再經由學校老師輔導，填2個夢幻校系、填2個踏實校系、填2個安全校系。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

今年大學學測首度「5選4」，讓許多考生對於如何選填志願很困擾。大考中心日前公布今年學測2至4科不同組合級分人數百分比累計表，但高中端反應這些數據不夠讓學生選填志願，因此大考中心27日再公布去年的2到4科組合人數表，以利考生參考兩年對照後更容易選填志願。

根據大考中心資料指出，「國英數自」組合，今年滿級分人數達595人，但去年僅有381人，增加了214人，而「國英數社」，今年僅有187人滿級分，去年卻高達366人滿級分。

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台北市萬芳高中老師許麗吉表示，今年各校系個人申請採計方式雖然有變化，但只要使用的組合科目和去年一樣，即使篩選倍率不同，有了今年和去年的學測2至4科不同組合級分人數百分比累計表，對考生選填志願幫助很大。

許麗吉也說，選填6個志願時，建議考生先列出10個左右有興趣的校系，再經由學校老師輔導，填2個夢幻校系、填2個踏實校系、填2個安全校系。

▲大考中心今天公布去年的2到4科組合人數表，以利考生參考兩年對照後更容易選填志願。（圖／記者林敬旻攝）

許麗吉也舉例，以交通大學機械工程系，去年先篩「英數自」加總再篩總級分，今年將篩總級分改成4科加總，考生可先查詢去年「英數自」加總需要33級分，這時就可以參考組合級分人數百分比累計表，去年33級分累積百分比為79.55%，再回到今年的組合級分人數百分比累積表，今年35級分累積百分比為77.88%，36級分累積百分比80.55%，因此今年「英數自」加總35、36級分都可嘗試選填。

另外，許麗吉也以台師大科技應用系為例，107年第一階段篩選需要「英數自」三科相加35級分，該級分累積百分比為84.53%，但參照今年「英數自」三科相加人數百分比累積表，今年三科相加37級分落在83.18%，38級分則為85.68％，代表37級分可能較為不穩、38級分較安全，建議38級分以上才能更有把握通過第一階段。

