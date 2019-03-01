「大陸好不好想親自來看看」　台6校104大學生赴上海實習

▲上海市台協2月28日晚上舉辦「築夢上海擁抱未來」2019台灣六所高校來滬實習生歡迎餐敘交流會。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

上海市台灣同胞投資企業協會2月28日舉辦「築夢上海擁抱未來」，歡迎2019年台灣6所大學104位學生來滬實習餐敘交流會，為5個月的「海漂」生活揭開序幕。台青坦言，很多人說大陸市場大、進步很快，也有人評價兩極，「大陸到底好不好」，想趁年輕時親自來看看，給自己更有選擇性的未來。

自2015年以來，上海台協與台灣實踐大學、逢甲大學、世新大學、銘傳大學、東吳大學、東海大學等建立產學戰略合作聯盟，舉辦台灣大學生赴滬實習活動，今年邁入第5屆，學生在下學期共來滬實習5個月，幾年來已有近300名台生後來留下就業。今年實習人數上升，共有104位學生參加。

成旅集團行銷企劃專員翁靜儀去年也是實習生中的一員，她在實習結束後留下轉正，直言一開始是因為很多人對大陸評價兩極，也有人一直說大陸進步很快、很有市場，「但我覺得沒有親自走過，都聽別人說，你永遠不知道真正的好壞在哪裡」。

抱著這個念頭，翁靜儀赴陸實習並體驗大陸電商、行動支付方式等生活後，也覺得公司企業文化吸引自己，決定留下就職。她坦言作為台籍員工壓力不小，但希望能因此加速自我成長。

龔仁晉就讀世新大學傳管系4年級，選擇在主營文創品牌IP打造的宏智國際集團（上海）實習，他認為舞台大、競爭激烈，「好像有很多可以施展拳腳的地方，也能遇強則強」，認為不論赴陸或到海外其他地區發展，只要對自己有幫助，都是正面的職涯選擇。

據了解，提供台生在上海實習職缺的包括上海元祖、南僑食品、日月光集團、家樂福食品、麥可將文創園區、宏智國際集團等共40多家企業。