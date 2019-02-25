通勤時間拚出國英滿級分　武陵高中小陳意涵想當聲樂家

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面對鏡頭，絲毫沒有怯場先秀一段聲樂。桃園武陵高中音樂班考生施憶濃，不僅擁有甜美長相，還被封為「小陳意涵」，她在今年學測拿下國文、英文滿級分，目標想填取師範大學或台北藝術大學音樂系，希望自己能先有舞台經驗，再朝當專業聲樂家的夢想前進。

▼桃園武陵高中音樂班施憶濃國文、英文滿級。（圖／施憶濃同學提供）

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施憶濃家住新竹，從小就對音樂和歌劇相當有興趣，也很有天份，就連國小、國中也都就讀音樂班。她說，媽媽知道她對音樂的熱忱，所以非常支持她學習音樂，引導她走向音樂之路。

▼施憶濃參加術科聯招。（圖／施憶濃同學提供）

由於家裡離學校有段距離，施憶濃每天都要花上3個小時通勤到學校，而在坐火車和公車期間，她也不忘要把握時間念書，把昨天老師教的課業再全部溫習一次，好跟上今天的進度。放學後回到家中，做術科練習，平時每天練習聲2個小時，假日則至少練習4個小時。

對於這次學測成績，她很高興的表示，因為自己是要申請音樂系，所以在學測上只採計國文及英文，她這次也不負期望拿下兩科滿級分，期望可以成功錄取師大和北藝的音樂系，畢業後能先在台灣有舞台經驗，再到國外發展進修。

▼施憶濃私下活潑外向，形似小陳意涵，也是個小網美。（圖／施憶濃同學提供）



