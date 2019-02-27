跨域學習成主流　升學平台公布「十大關注科系」台清交均未上榜

▲升學平台公布「十大關注科系」台清交未上榜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

今年學測首次改為「五選四」，大陸、香港等地大學，積極向台灣學生招手爭取報考入學。 「大學問網站」針對全國149所大學進行「跨域學習」學程和「國際學習」學程調查，27日公布選填志願新指標，以及「2019十大值得關注的大學科系」，打破選填志願排行分數成功方程式的迷思。

「2019十大值得關注的大學科系」包括，台科大的全校不分系、北教大的兒英教育學系、陽明醫學系B組、元智電機通訊英語學士班、嘉義大學園藝學系、靜宜西班牙語文學系、海洋大學海洋環境資訊系、東吳巨量資管學院學程、嶺東科大數媒設計系，以及正修科大的土木與空間資訊系。大學問指出，這十大科系橫跨各領域，課程規劃呼應跨域學習與國際學習的觀念，打破分數與排名迷思，希望同學都能藉此追尋屬於自己的第一名。

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▲跨域學習成維學生選志願主流，升學平台公布「十大關注科系」。（圖／記者崔至雲攝）

「大學問」執行長魏佳卉指出，現在學生選擇多元，選填志願反而成為學生和家長最焦慮的事情，與過往落點分析、只重分數的思考邏輯不同，包括校系的國際交換、海外實習、雙聯學位、校內跨域、校外跨域、微學分等資源多寡，皆是選填志願時應考量的重點，而許多人關注的海外升學，包括大陸、香港、德國等以學測分數皆可申請，可實現跨國學習的目標。



教育部高教司副司長梁學政也說明，高教深耕計畫也鼓勵大學提供跨域學習的學程或課程，包括以大一不分系或學院來招生，而去年通過的學院授予法通過學生可由A系進B系出，授予不同學位；鼓勵開放跨校的輔系或雙主修，皆是高教政策支持跨域的體現，此外，高等教育更強調國際競爭，人才交流，在制度上也要與國際接軌，不管是雙聯學位、國際交換、南向政策等都是希望促成高教國際化。

▲楊朝祥指出，佛大的學生至少要修一外語、要能境外學習。（圖／記者崔至雲攝）

在國際學習部分，佛光大學校長楊朝祥指出，每個學校皆有各自的辦學背景與特色，以跨域來說，包括領域的和地域的，這也是佛大積極推動的重點，在佛大的學生至少要修一外語、要能境外學習、此外在專業之餘也要追尋興趣，過去考生在選填志願時往往被分數綁住，現在則是自己選擇自己的前途。



而今年最受矚目的跨校學位「系統工程與科技學位學程」則是交通大學與國防大學理工學院共同成立，提供285個招生名額，希望培育緯來的軍事科技人才。國立交通大學副校長陳信宏指出，世界各國多數的高端研究都在國防科技，不管網際網路、無人機等都是由國防科技發展跨入商業領域，因此以「資通訊產業」見長的交大結合國防大學理工學院，共同推出系統工程與科技學位學程，專業內涵橫跨六個系，交大有四個學院四百位老師提供課程規劃，結合國防大學的軍事教育，共同培養未來的國防人才。