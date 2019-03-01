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「或許我們沒準備好」川普談河內協議破局：北韓不想全面無核

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▲▼ 川金二會／川普,金正恩。（圖／路透）

▲ 川普與金正恩的第二次會面意外破局，以「無協議」局面草草收場。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普剛結束越南河內的川金二會行程返美，在他登上專機之前，接受福斯新聞獨家訪問時表示，他與北韓領導人金正恩的會談「不太順利」，因為平壤當局只想在部分地區實施無核化，而他也不願在放寬制裁這一塊妥協，最終雙方沒有簽署任何協議，「或許我們都對這個結果不滿意」、「或許我們還沒準備好」

川普提到，自去年新加坡舉辦的川金首會以來，雙方確實有取得進展，金正恩曾多次提及不會試射飛彈，他深信金正恩的這番話，儘管他與金正恩的談話不太順利，「我認為，我們（指他與金正恩）度過了非常棒的2天。」

川普指出，他隨時準備好離開談判桌，「老實說，金正恩（心裡）或許也是這麼想」，但他仍對未來抱持樂觀態度，「我感覺未來有什麼事情會發生，它會發生，它將會是好的。」

▲美國總統川普（Donald Trump）前私人律師柯恩（Michael Cohen）。（圖／路透社）

▲ 川普前私人律師柯恩。（圖／路透社）

在川金二會舉辦的同時，川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）27日赴國會作證，稱川普是「種族主義者」、「騙子」（conman）、「不誠實之人」（cheat），並指川普早就得知顧問史東（Roger Stone）與「維基解密」（WikiLeaks）有聯繫，並在2016年總統大選期間公開競選對手希拉蕊（Hillary Clinton）所外洩的電子郵件。

談及此事，川普對節目主持人漢納提（Sean Hannity）說，他已經看了柯恩的部分證詞，直呼那是不誠實的糟糕表現，並抨擊民主黨人舉辦聽證會的時機相當不合適。

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關鍵字：川金二會,川普,金正恩,日韓要聞,北美要聞,東南亞要聞

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