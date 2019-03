「或許我們沒準備好」川普談河內協議破局：北韓不想全面無核

▲ 川普與金正恩的第二次會面意外破局,以「無協議」局面草草收場。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國總統川普剛結束越南河內的川金二會行程返美,在他登上專機之前,接受福斯新聞獨家訪問時表示,他與北韓領導人金正恩的會談「不太順利」,因為平壤當局只想在部分地區實施無核化,而他也不願在放寬制裁這一塊妥協,最終雙方沒有簽署任何協議,「或許我們都對這個結果不滿意」、「或許我們還沒準備好」

川普提到,自去年新加坡舉辦的川金首會以來,雙方確實有取得進展,金正恩曾多次提及不會試射飛彈,他深信金正恩的這番話,儘管他與金正恩的談話不太順利,「我認為,我們(指他與金正恩)度過了非常棒的2天。」

川普指出,他隨時準備好離開談判桌,「老實說,金正恩(心裡)或許也是這麼想」,但他仍對未來抱持樂觀態度,「我感覺未來有什麼事情會發生,它會發生,它將會是好的。」

▲ 川普前私人律師柯恩。(圖/路透社)

在川金二會舉辦的同時,川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)27日赴國會作證,稱川普是「種族主義者」、「騙子」(conman)、「不誠實之人」(cheat),並指川普早就得知顧問史東(Roger Stone)與「維基解密」(WikiLeaks)有聯繫,並在2016年總統大選期間公開競選對手希拉蕊(Hillary Clinton)所外洩的電子郵件。

談及此事,川普對節目主持人漢納提(Sean Hannity)說,他已經看了柯恩的部分證詞,直呼那是不誠實的糟糕表現,並抨擊民主黨人舉辦聽證會的時機相當不合適。

Today in Alaska, it was my great honor to visit with our brave men and women of the United States Military at Joint Base Elmendorf-Richardson. We are forever grateful for their service and sacrifice. THANK YOU! pic.twitter.com/4REVxKUsHT